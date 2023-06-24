İran'dan 'hukukun üstünlüğü' vurgusu

Rus paralı özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeny Prigojin'in, Rusya genelinde "silahlı isyan" çağrıları sonrası İran'dan ilk açıklama geldi. Açıklamada, ''hukukun üstünlüğü''nün desteklendiği vurgulandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.06.2023 - 17:02
İran'dan 'hukukun üstünlüğü' vurgusu
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Rus paralı özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeny Prigojin'in, Rusya genelinde "silahlı isyan" çağrıları sonrası İran'dan ilk açıklama geldi.

Olaylar ile ilgili konuşan İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Nasır Kenani, Wagner isyanını Rusya'nın "iç meselesi" olarak değerlendirdi. 

Kenani, açıklamasının devamında, "İran, Rusya'da hukukun üstünlüğünü desteklemektedir" ifadelerini kullandı.


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