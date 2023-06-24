İran'dan 'hukukun üstünlüğü' vurgusu
Rus paralı özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeny Prigojin'in, Rusya genelinde "silahlı isyan" çağrıları sonrası İran'dan ilk açıklama geldi. Açıklamada, ''hukukun üstünlüğü''nün desteklendiği vurgulandı.
Rus paralı özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeny Prigojin'in, Rusya genelinde "silahlı isyan" çağrıları sonrası İran'dan ilk açıklama geldi.
Olaylar ile ilgili konuşan İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Nasır Kenani, Wagner isyanını Rusya'nın "iç meselesi" olarak değerlendirdi.
Kenani, açıklamasının devamında, "İran, Rusya'da hukukun üstünlüğünü desteklemektedir" ifadelerini kullandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Kavgasız değişim' çekişmesi
- Rusya'da 'silahlı ayaklanma' çağrısı
- Bankalar Birliği'nden kritik açıklama
- Mehmet Şimşek'ten 'kara para' açıklaması
- Tarihi kurultay... Meral Akşener: 'En büyük pişmanlığım'
- Bu artış çok dikkat çekici
- Putin'den ilk açıklama!
- Erdoğan'a sert tepki: Ulan tırnağı olamazsın sen onun
- En vurucu ifadesi: 'Akşener o cümleyi defalarca söyledi'
- Tanıklarla birlikte sıfır noktasından Tarsus kazısı