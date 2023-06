Wagner savaşçılarının konuşlandığı Rostov'da silah sesleri duyuldu

Rus paralı özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeny Prigojin'in, Rusya genelinde "silahlı isyan" çağrılarının ardından ülkedeki tansiyon giderek tırmanıyor. Wagner savaşçılarının konuşlandığı Rostov'da silah sesleri duyulmaya başlandı.

RIA Novosti'nin aktardığına göre, Wagner grubu savaşçıları tarafından kuşatılan Rostov-on-Don'daki Güney Askeri Bölgesi karargahının dışında yüksek bir patlama sesi duyuldu.

Güney Askeri Bölge karargahının bulunduğu Budyonnovsky Caddesi ile Pushkinskaya Caddesi'nin kesiştiği noktada duyulan patlama sesine ilişkin görgü tanıkları konuştu.

Olay yerindeki görgü tanıkları, otomatik silahlardan havaya birkaç el ateş açıldığını bildirirken, bölgede toplanan ve olayları izleyen yerel sakinlerin bulundukları alandan dağılmaya başladığı belirtildi.

Rusya'nın Voronej bölgesinde yangın çıktığı bildirilmişti.

Voronej Valisi Alexander Gusev, itfaiye ekiplerinin Voronej Bölgesi'ndeki bir petrol deposunun yakıt depolama tankında çıkan yangını söndürmekte olduğunu söyledi.

Gusev, "Voronej'de Dimitrov Caddesi üzerindeki bir petrol deposunun yakıt depolama tankında çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Olay yerinde 100'den fazla itfaiyeci ve 30 parça ekipman çalışıyor. İlk bilgilere göre ölen ya da yaralanan yok" dedi.

Oil depot is on fire in Voronezh https://t.co/GZWGF2wF41 pic.twitter.com/9CT9vGAG13