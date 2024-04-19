İsrail saldırısı sonrası Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'ndan kritik uyarı
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), İsrail'in İsfahan'a düzenlediği iddia edilen hava saldırısının ardından İran'ın nükleer tesislerinde herhangi bir hasar olmadığını doğruladı.
İsrail'in, İsfahan'a düzenlediği iddia edilen hava saldırısının ardından Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'ndan (UAEA) açıklama geldi.
UAEA, İran'ın nükleer tesislerinde herhangi bir hasar olmadığını doğruladı.
UAEA, her iki tarafa da itidal çağrısında bulunmaya devam ettiğini belirterek, nükleer tesislerin askeri çatışmalarda asla hedef olmaması gerektiğini yineledi.
UAEA ayrıca, durumu çok yakından izlediğini de sözlerine ekledi.
NE OLMUŞTU?
İran basını, İran Hava Kuvvetleri Üssü'ne ev sahipliği yapan İsfahan eyaletinin kuzeydoğusunda patlama seslerinin geldiğini duyurmuştu.
İsfahan eyaletindeki patlama seslerinin ardından Tahran, İsfahan ve Şiraz ile İran'ın bazı bölgelerindeki uçuşların askıya alındığı bildirilmişti.
Amerikan medyası, ABD'li yetkililere dayandırarak geçtiği haberlerde, İsrail'in İran topraklarına yönelik bir saldırı düzenlediğini yazmıştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- İstinyePark AVM'de korkutan yangın!
- '6 yıldır yaşattığınız zulüm yetmedi mi?'
- 'Daha gerzekçe açıklama duymadım, yazıklar olsun'
- Ve Şimşek IMF'yle 'el sıkıştı'
- İki soruşturma birden
- Gülşen Bubikoğlu '50 yıllık dans...'ı paylaştı
- İzmitlinin hakkı bütün İzmitlilere!
- 562 bin liralık 'alınteri'
- İlk üç yıl zorunluluğu olmayacak
- Mazbata töreninde hakaret: Gözaltına alındı!