İsrail saldırısı sonrası Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'ndan kritik uyarı

Yayınlanma: 19.04.2024 - 09:19

Güncelleme: 19.04.2024 - 09:36

İsrail'in, İsfahan'a düzenlediği iddia edilen hava saldırısının ardından Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'ndan (UAEA) açıklama geldi.

UAEA, İran'ın nükleer tesislerinde herhangi bir hasar olmadığını doğruladı.

UAEA, her iki tarafa da itidal çağrısında bulunmaya devam ettiğini belirterek, nükleer tesislerin askeri çatışmalarda asla hedef olmaması gerektiğini yineledi.

UAEA ayrıca, durumu çok yakından izlediğini de sözlerine ekledi.

NE OLMUŞTU?

İran basını, İran Hava Kuvvetleri Üssü'ne ev sahipliği yapan İsfahan eyaletinin kuzeydoğusunda patlama seslerinin geldiğini duyurmuştu.

İsfahan eyaletindeki patlama seslerinin ardından Tahran, İsfahan ve Şiraz ile İran'ın bazı bölgelerindeki uçuşların askıya alındığı bildirilmişti.

Amerikan medyası, ABD'li yetkililere dayandırarak geçtiği haberlerde, İsrail'in İran topraklarına yönelik bir saldırı düzenlediğini yazmıştı.