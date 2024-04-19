İsrail'in saldırısı sonrası İran'dan ilk açıklama

Yayınlanma: 19.04.2024 - 09:04

Güncelleme: 19.04.2024 - 10:16

İran’ın İsfahan eyaletinin kuzeydoğusunda yerel saatle 04.00’da patlama sesi duyuldu.

İsfahan Havalimanı ve İran ordusuna ait Şikari 8’inci Ana Jet Hava Üssü’ne yönelik bir dizi insansız hava araçları ile saldırı düzenlendi.

İran devlet televizyonu, hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini ve saldırının engellendiğini duyurdu.

İran ordusu komutanlarından Siyaveş Mihendust ise saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, “Söz konusu patlama sesi İsfahan’daki hava savunma sisteminin tanımlanamayan şüpheli bir cisme yönelik açtığı ateş sonucu gerçekleşti ve saldırı hiçbir hasara yol açmadı” dedi.

İran Uzay Kurumu Sözcüsü Hüseyin Dalirian ise İran’a yapılan saldırıda kullanılan İHA’ların kısa menzilli olduğunu belirterek, bu İHA’ların İran içerisinden havalanmış olabileceğini aktardı.

CAN KAYBI YOK

İran yarı resmi haber ajansı FARS, İsfahan'ın kuzeybatısında savaş uçaklarının bulunduğu bir askeri üs yakınlarında üç patlama sesi duyulduğunu bildirdi.

FARS haber ajansına konuşan kaynaklar, "Savunmamız, insansız hava aracı olması muhtemel bir nesneye karşı etkinleştirildi" dedi.

FARS, yerel kaynaklara dayandırdığı haberinde, patlamanın İsfahan'ın kuzeybatısındaki Ghahjaworstan kentinde duyulduğunu bildirdi.

FARS'a göre Ghahjaworstan, İsfahan Havaalanı yakınlarında yer alıyor ve bu bölgede "Hava Kuvvetleri sekizinci üssü" bulunuyor.

Haber ajansı, patlamanın olası hedefinin askeri bir radar olduğunu ve patlama sonrası bölgedeki ofis binalarında camların kırıldığını açıkladı.

Yetkililer, herhangi bir can kaybı olmadığını vurguladı.

UÇUŞLAR İPTAL

İran devlet televizyonu Press TV, İranlı bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, İran'ın çeşitli havaalanlarından yapılacak uçuşların iptal edildiğini duyurdu.

İranlı bir havalimanı şirketinin halkla ilişkiler müdürü, devlet televizyonu Mehr TV'ye yaptığı açıklamada, "Tahran, İsfahan, Şiraz'a, Batı, Kuzey Batı ve Güney Batı havalimanlarına giden uçuşlar askıya alındı" dedi.

Uçuş takip sitesi Flight Radar 24, Cuma günü erken saatlerde İran hava sahası üzerinden çok sayıda uçuşun varış noktası dışında başka havalimanlarına yönlendirildiğini gösterdi.

İRAN, "KARŞILIĞIMIZ SERT OLUR" DEMİŞTİ

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, CNN'e verdiği demeçte, İsrail'in İran'a karşı herhangi bir askeri harekâta girişmesi halinde, yanıtlarının "derhal ve en üst düzeyde" olacağını söylemişti.

Tahran'ın bu sözleri, geçtiğimiz hafta İsrail'in Suriye'de İran'a ait bir konsolosluk binasını vurmasının hemen ardından geldi.

İsrail saldırısından önce CNN'e konuşan üst düzey bir ABD yetkilisi, ABD'nin beklentisinin İsrail'in sivil ya da nükleer tesisleri hedef almayacağı yönünde olduğunu söylemişti.

ABD, "YEŞİL IŞIK" YAKMADI

ABD'li yetkililer daha önce, İsrail'in İran'a yanıtının sınırlı olacağını öne sürmüştü. ABD istihbaratı, İsrail'in İran'a yönelik dar kapsamlı ve sınırlı bir saldırı üzerinde durduğunu, zira İran'ın eşi benzeri görülmemiş boyuttaki saldırısı karşısında bir tür eylemle karşılık vermek zorunda olduklarını düşündüklerini iddia etmişti.

Yetkililer, hedeflerin "kesin olarak belirtilmediğini, ancak nükleer ve sivil alanların bu kategoride yer almadığının açık olduğunu" sözlerine eklemişti.

ABD Başkanı Joe Biden, "eşi benzeri görülmemiş" olarak nitelendirdiği İran saldırısının ardından İsrail'e, "İran'a saldırı konusunda yeşil ışık yakmadığını" duyurmuştu.