İran'dan İsrail açıklaması: Misilleme hakkımız var

İran Savunma Bakanı Aziz Nasırzade, İsrail’in ülkenin kuzeyinde bulunan ve balistik füze üretimi için kullanılan Şahrud askeri üssünü hedef aldığı yönündeki iddiaları yalanlayarak, "İddia edildiği gibi saldırı sonrası füze üretim sistemimizde bir aksaklık meydana gelmemiştir" ifadelerini kullandı.

İran'dan İsrail açıklaması: Misilleme hakkımız var
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İHA
Yayınlanma: 30.10.2024 - 15:21

İran Savunma Bakanı Aziz Nasırzade, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrail’in İran’a yönelik saldırısını değerlendirdi.

Nasırzade, saldırı sonucu küçük çaplı hasarlar oluştuğunu ve bu hasarların onarıldığını belirtti.

Nasırzade, İsrail’in ülkenin kuzeyinde bulunan ve balistik füze üretimi için kullanılan Şahrud askeri üssünü hedef aldığı yönündeki iddiaları yalanlayarak, "Düşman, hava savunma sistemlerimize zarar vermek istedi, ancak hava savunma sistemlerimiz başarılı bir şekilde bu saldırılara karşı koydu. İddia edildiği gibi saldırı sonrası füze üretim sistemimizde herhangi bir aksaklık meydana gelmemiştir" ifadelerini kullandı.

İran’ın İsrail saldırısını cevapsız bırakmayacağını vurgulayan Nasırzade, İran hava sahasına İsrail savaş uçaklarının girdiği yönündeki iddiaların da doğru olmadığını vurgulayarak, "Siyonist rejim, ülkemizin çöllerine dahi saldırmış olsaydı buna cesaret ettiği için yine görmezden gelmezdik ve kesin olarak cevap verirdik. Siyonist rejim ülkemizin egemenliğine yönelik bir saldırı düzenlediği için BM nezdinde rejimin saldırısına cevap verme hakkımız var" dedi.


Etiketler: #İran #israil

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