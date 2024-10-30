Lübnan'dan İsrail'e roket saldırısı: 2 yaralı

Yayınlanma: 30.10.2024 - 12:52

Güncelleme: 30.10.2024 - 12:52

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'dan atılan roketler sebebiyle İsrail'in kuzeyindeki Metula yerleşim bölgesinde sirenlerin çaldığı belirtildi.

Açıklamada, roket saldırısında can kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail basını ise Lübnan sınırına yakın Metula'ya yönelik roket saldırısında 2 kişinin yaralandığını aktardı.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12'nin haberinde, sınırdaki İsrail ordusu mevzilerine elektrik sağlayan yüksek gerilim hatlarının Lübnan'dan açılan ateş sonucu ağır hasar gördüğü belirtildi.

Çok sayıda elektrik şirketi çalışanının ordu mevkilerine yeniden elektrik sağlanması için Lübnan sınırında gece boyuna geniş çaplı çalışma gerçekleştirdiği kaydedildi.

Haberde, elektrik hatlarının ne zaman zarar gördüğü veya hasarın giderilip giderilmediği açıklanmadı.

Konuya ilişkin İsrail ordusundan da bir açıklama yapılmadı.

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 792 kişi öldü, 12 bin 772 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan’da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilen kişilerden 518 binden fazlasının Suriye’ye göç ettiğini açıkladı.