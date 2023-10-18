İran’dan İsrail’e sert mesaj: Her türlü önleyici tedbir alınabilir

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, İsrail'in Gazze'de her istediğini yapmasına izin vermeyeceklerini söylerken, “Önümüzdeki saatlerde İsrail'e karşı gerekirse her türlü önleyici tedbir alınabilir” diye konuştu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.10.2023 - 13:14
İran’dan İsrail’e sert mesaj: Her türlü önleyici tedbir alınabilir
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İran haber ajansı Fars’a konuşan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Gazze Şeridi’ndeki direniş liderlerinin İsrail rejiminin Gazze'de her istediğini yapmasına izin vermeyeceğine vurgu yaparken, “Gazze konusunda ortalık sakinleştiğinde bölgedeki diğer direniş odaklarının peşine düşecekler. Önümüzdeki saatlerde her türlü önleyici tedbirin uygulanması beklenebilir” dedi.
 
Sputnik'te yer alan habere göre Emir Abdullahiyan, direniş liderleri sözüyle sadece Hizbullah hareketini kastetmediğini vurgularken, “Ülkelerin bağımsızlığını korumak ve İsrail rejiminin tekrarlanan saldırganlık eylemlerine direnmek amacıyla son yıllarda bölge genelinde direniş grupları kendiliğinden örgütlendi. Savaşın direniş alanındaki ölçeğinin genişlemesi de kendiliğinden gerçekleşecektir. Bu durum da İsrail'in coğrafi haritasının değişmesine neden olacak bir tablo yaratıyor" uyarısında bulundu.
 
İran'ın çatışmaya girme olasılığından bahseden Abdullahiyan, bu konuda 'her türlü olasılığın hayal edilebileceğini’ kaydederken, ayrıca ABD'ye ‘kadınlara, çocuklara ve sivillere yönelik savaş suçlarını’ durdurma çağrısında bulundu.

İran israil saldırı

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