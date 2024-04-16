İran'dan İsrail'e: Sonraki tepkimiz daha sert ve yıkıcı olacak

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, İsrail’in İran’a muhtemel misillemesine ilişkin uyarıda bulunarak, "Sonraki tepkimiz daha sert, yıkıcı ve kapsamlı olacaktır" dedi.

İHA
Yayınlanma: 16.04.2024 - 08:26
İran'dan İsrail'e: Sonraki tepkimiz daha sert ve yıkıcı olacak
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İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, Orta Doğu’daki son gelişmelere ilişkin telefonda görüştü.

Abdullahiyan, İsrail’e yönelik sınırsız desteğin İngiltere ve diğer Batılı ülkelere fayda getirmeyeceğini belirterek, Batılı ülkelerin İsrail ile işbirliklerini gözden geçirmelerini istedi. İran’ın İsrail’e yönelik saldırısının "meşru müdafaa" kapsamında gerçekleştiğini vurgulayan Abdullahiyan, Tahran yönetiminin bölgede gerilimin artmasından yana olmadığını ve savaş istemediğini belirtti.

Abdullahiyan, İsrail’i İran’a muhtemel misillemesine ilişkin uyararak, "Bölgede gerilimin artmasını istemiyoruz. Ancak İsrail macera arayışına girerse sonraki tepkimiz daha sert, yıkıcı ve kapsamlı olacaktır" dedi.

İngiltere’nin İsrail konusundaki tutumunu eleştiren Abdullahiyan, "Gazze’de İsrail tarafından son 6 aydır savunmasız Filistin halkının üzerine binlerce bomba atılırken, İngiltere’nin İsrail’e yönelik İran’ın meşru müdafaa hakkından doğan tepkisinden endişe duyması şaşırtıcıdır" ifadelerini kullandı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron’un ise İran ve İsrail arasında artan gerilimden endişe duyduklarını belirterek, İsrail’den İran’a karşılık vermemesini isteyeceklerini söylediği aktarıldı.


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