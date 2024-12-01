İran'dan Suriye'ye destek: Bir kez daha zafer kazanacak

Yayınlanma: 01.12.2024 - 13:35

Güncelleme: 01.12.2024 - 13:35

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Günü kapsamında başkent Tahran’da düzenlenen programda, Suriye’deki son gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Arakçi, diplomasi ve saha operasyonlarının birbirini tamamladığını belirterek, “Diplomasi, hedeflere ulaşmanın daha az maliyetli ve etkili bir yoludur. Ancak unutulmamalıdır ki, diplomasi yalnızca bir ülkenin iç dinamiklerine ve gücüne dayanarak ilerleyebilir. Diplomasi ve saha birbiriyle uyum içinde hareket eder, ancak saha desteği olmadan diplomasi etkisiz kalır. Diplomatlar, sahadaki güçlerin desteğiyle hareket eder” dedi.

Programın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Arakçi, “Bugün Şam’a giderek İran’ın mesajını Suriye hükümetine ileteceğim. Suriye ordusuna ve hükümetine olan kararlı desteğimiz devam ediyor. Suriye ordusu, geçmişte olduğu gibi bir kez daha zafer kazanacaktır” ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi ise Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin bölgedeki gelişmeleri görüşmek üzere yakın zamanda bazı ülkelere ziyaret gerçekleştireceğini açıklamıştı.

Arakçi’nin pazar günü Suriye’ye giderek Suriye yetkilileriyle görüşeceğini, ardından Türkiye’ye geçerek Türk yetkililerle bir dizi görüşme yapacağını belirtmişti. Öte yandan, Arakçi’nin ziyaretlerinin devamında diğer bölge ülkelerine de gitmesi bekleniyor.