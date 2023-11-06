İran'dan uluslararası kuruluşlara mektup
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsrail’in Filistin halkına yönelik eylemlerinin kınanması, uluslararası hukukun ağır ihlallerinin tekrarlanmasının önlenmesi ve acil tedbirlerin alınması için uluslararası kuruluşlara mektup gönderdi.
İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Abdullahiyan, Birleşmiş Milletler (BM) ve Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) genel sekreterleri ile BRICS üyesi beş ülkenin dışişleri bakanlarına mektup gönderdi.
Açıklamada Abdullahiyan’ın, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, ŞİÖ Genel Sekreteri Zhang Ming, beş BRICS üye ülkesinin (Brezilya, Rusya, Çin, Hindistan ve Güney Afrika) dışişleri bakanlarına ayrı ayrı mektup göndererek uluslararası toplumun İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını durdurması için harekete geçmesini istediği kaydedildi.
Abdullahiyan, söz konusu mektuplarda, ABD ve bazı Batılı ülkelerin İsrail’e verdiği desteğin, “bu rejimin suçlarının devam etmesine ve uluslararası hukukun ihlalinin tekrarlanmasına zemin oluşturduğunu” ifade etti.
İsrail’in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını "savaş suçu" olarak nitelendiren Abdullahiyan, uluslararası toplumun harekete geçmemesi durumunda Gazze'de büyük bir insani felaketin yaşanabileceği uyarısında bulundu.
Abdullahiyan, uluslararası kuruluşlara, "İsrail’in uluslararası hukuku ihlal eden eylemlerinin kınanması, saldırganlığın derhal ve koşulsuz olarak sona erdirilmesi, Gazze ablukasının kaldırılması ve insani yardımların ulaştırılması için gerekli önlemlerin alınması" çağrısında bulundu.
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