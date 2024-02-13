İran'dan Venezuela'ya satıldı: ABD el koydu
ABD, Venezuelalı bir kargo şirketinin İran'dan satın aldığı Boeing 747 kargo uçağına "İran'a yönelik ihracat kısıtlamaları" kapsamında el konduğunu açıkladı.
ABD, Venezuelalı kargo şirketinin İran'ın Mahan Hava Yolları şirketinden satın aldığı kargo uçağına el koyduğunu duyurdu.
ABD Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Amerika'nın yaptırım uyguladığı İranlı şirketlerden Mahan Hava Yolları'nın Venezuelalı kargo şirketine sattığı Boeing 747 kargo uçağının, Arjantin'den ABD'ye götürüldüğü belirtildi.
Açıklamada, Haziran 2022'de ABD'nin talebiyle Arjantinli yetkililerce alıkonulan uçağa ihracat kontrol yasaları çerçevesinde el konduğu ve ıskartaya çıkarılacağı ifade edildi.
Uçağın satışında ABD'nin İran'a uyguladığı ihracat kontrol yasalarının ihlal edildiği kaydedilen açıklamada, "Adalet Bakanlığı, ulusal güvenliğimizi tehdit eden art niyetli düşman uluslarla mücadele etmek için ABD yasalarını en etkin biçimde kullanmayı sürdürecektir" ifadesi yer aldı.
Venezuela hükümetinden konuya ilişkin yapılan açıklamada ise söz konusu uçağın ABD'ye gönderilmesi "utanç verici bir operasyon" olarak nitelendirilirken, uçağın geri alınması için tüm mecralarda yasal hakların kullanılacağı vurgulandı.
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ofisinden yapılan açıklamada da ABD ve Arjantin'in, "ticari ve sivil kurallarını hiçe saydığı" ve Venezuelalı kargo şirketinin haklarını gasp ettiği belirtildi.
İranlı Mahan Hava Yolları şirketi, el konulan uçakla herhangi bir bağının olmadığını ileri sürmüştü.
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