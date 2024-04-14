İran'dan yeni açıklama: 'Tereddüt etmeyeceğiz...'

Yayınlanma: 14.04.2024 - 11:20

Güncelleme: 14.04.2024 - 11:20

İran Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, saldırının 1 Nisan’da İsrail’in Şam’da bulunana İran temsilciliğine yönelik saldırısına yanıt olarak düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, “14 Nisan 2024 tarihinde, İran İslam Cumhuriyeti silahlı kuvvetleri, İsrail'in yinelenen askeri saldırılarına karşılık olarak ve Şart'ın 51. Maddesi uyarınca tanınan meşru müdafaa hakkını kullanarak İsrail'in askeri üslerine bir dizi askeri saldırı düzenlemiştir" ifadeleri yer aldı.

Açıklama şöyle devam etti:

"Bu saldırılar, Suriye hükümetinin daveti üzerine Suriye'de bulunan İranlı askeri danışmanların şehit edilmesi ve özellikle de 1 Nisan'da Şam'daki İran İslam Cumhuriyeti diplomatik binalarına yönelik silahlı saldırılara yanıt olarak düzenlenmiştir. İran İslam Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler Şartı ve uluslararası hukukun amaç ve ilkelerine bağlılığını bir kez daha teyit ederken, egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve ulusal çıkarlarını her türlü yasadışı güç kullanımı ve saldırıya karşı güçlü bir şekilde savunma kararlılığını yineler.”

“TEREDDÜT ETMEYECEĞİZ”

Bakanlık, bu saldırıların İran’ın meşru müdafaa hakkı olduğunu ve gerekli tedbirleri almakta tereddüt etmeyeceğini ifade ederek, “İran İslam Cumhuriyeti'nin meşru müdafaa hakkını kullanarak savunma tedbirlerine başvurması, işgalci rejiminin Filistin halkına yönelik acımasız soykırım kampanyasına komşu devletlere karşı tekrarlanan askeri saldırıların eşlik ettiği, bölge ve ötesinde alevleri körüklediği bir dönemde İran'ın bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliğe yönelik sorumlu yaklaşımını göstermektedir. İran İslam Cumhuriyeti, herhangi bir askeri saldırganlık eylemine veya yasadışı güç kullanımına karşı meşru çıkarlarını korumak için gerekli savunma tedbirlerini almakta tereddüt etmeyecektir” dedi.