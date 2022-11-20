İran'ın Mahabad kentinde polis göstericilere ateşli silahlarla müdahale etti

20 Kasım 2022 Pazar, 11:05

Sosyal medyaya yansıyan görüntülere göre, dün gece Mahabad kentinde meydana gelen olaylarda polis eylemcilere karşı silah ve patlayıcılar kullandı.

Kentte rejim aleyhine sloganlar atan göstericiler, bazı caddeleri tuğla ve taşlarla kapattı. Emniyet güçlerinin göstericilere ateşli silahlarla müdahale ettiği kentte, yer yer patlama sesleri duyuldu.

Devrim Muhafızlarına yakınlığıyla bilinen bazı medya kuruluşları ise emniyet güçlerinin Mahabad'da rejim karşıtı İran Kürdistan Komala Partisi üyelerine yönelik operasyon düzenlediğini öne sürdü.

Kente çok sayıda polisin sevk edildiği belirtilirken, rejim karşıtları sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla "Mahabad halkına yardım" çağrılarında bulunuyor.

İran yönetimine yakın bazı medya kuruluşları, Mahabad kentinde 2 gün önceki gösterilerde bazı eylemcilerin emniyet güçlerine ateş açtıkları yönünde videolar paylaşmıştı.

Çıkan olaylarda can kaybı ya da yaralı olup olmadığına ilişkin ise resmi makamlar tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin, 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı.

Resmi kaynaklardan olaylarda sivillerin ve güvenlik güçlerinin öldüğüne dair açıklamalar yapılsa da ölü sayısı hakkında net bilgi verilmiyor.

Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü 17 Kasım'da yaptığı açıklamada, gösterilerde 342 kişinin öldüğünü duyurmuştu. İran medyasına yansıyan haberlere göre, gösteriler sırasında 50'den fazla güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi.