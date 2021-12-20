İran'ın nükleer santralinin yakınında hava savunma tatbikatı yapıldı

İran, savunma sistemlerinin kabiliyetini arttırmak için Bushehr nükleer santrali yakınında bir hava savunma tatbikatı yaptı.

cumhuriyet.com.tr
20 Aralık 2021 Pazartesi, 10:28
İran'ın nükleer santralinin yakınında hava savunma tatbikatı yapıldı
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İran'ın yarı resmi Fars haber ajansına konuşan İranlı yetkili Mohammadtaqi Irani, "Tatbikat, silahlı kuvvetlerle beraber tam hazırlık ve koordinasyon içinde yerel saatle 5'te gerçekleşti" diye belirtti.

Nükleer santral yakınında bir uçaksavar sesi duyulmuştu.

ABD'nin üç yıl önce tek taraflı olarak çekildiği 2015 tarihli nükleer anlaşmanın tekrar yürürlüğe girmesi için İran ve ABD arasında dolaylı görüşmeler devam ediyor.

İsrail, İran'ın hızla gelişen nükleer programını diplomasiyle engellemenin mümkün olmaması halinde diğer tedbirleri alacağı konusunda uyarıda bulunmuştu.


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