İranlı Milletvekili Cihanbadi: Ülke, askeri kışlaya döndü

Yayınlanma: 03.07.2023 - 11:47

Güncelleme: 03.07.2023 - 11:47

İranlı İşçiler Haber Ajansı'na (ILNA) konuşan reformist siyasetçi Celil Rahimi Cihanabadi, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi hükümeti dönemindeki atamaları değerlendirdi.

Cihanabadi, "İçişleri Bakanı olarak asker kökenli birini atıyorsunuz. Bir diğer askeri, Bakan Yardımcısı yapıyorsunuz. Horasan eyaleti valiliği görevine de bir asker atıyorsunuz. (Ülke) Kışlaya döndü ve biz halkın sorunlarını kime ileteceğimizi bilemez hale geldik" dedi.

Ülkesindeki ekonomik ve sosyal sorunlara dikkati çeken Cihanabadi, halkın ümitsizliğe kapılmaması için Cumhurbaşkanı Reisi'ye yardımcı olmaktan geri durmadıklarını ancak İran halkının hayat pahalılığı ve işsizlik içerisindeki bu zor yaşantıyı hak etmediğini dile getirdi.

Haziran 2021'de düzenlenen 13. dönem cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanarak göreve başlayan muhafazakar siyasetçi İbrahim Reisi, ülkede ekonomik ve siyasal alanda etkin olan Devrim Muhafızları Ordusu'na yakınlığıyla ön plana çıkıyor.