İranlı pop şarkıcısına gözaltı
İran'da pop şarkıcısı Emir Mekare, gözaltına alındı.
İran'da pop müzik grubu Makan Bend'in üyesi Emir Mekare gözaltına alındı.
Tasnim Haber Ajansı, Mekare'nin, Tahran'daki Evin Savcılığı tarafından çağrılarak gözaltına alındığını duyurdu.
Mekare'nin gözaltına alınmasının gerekçesine ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.
Emir Mekare, Reham Hadiyan ve Emirmilad Nikzad tarafından 2016 yılında kurulan Makan Bend pop müzik grubu, 2017 yılında Tahran'da düzenlenen müzik festivalinde "Yek Lahza Nigah Kon" (Bir Bak) şarkısıyla birinci olmuştu.
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