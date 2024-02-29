Irkçı ve kadın düşmanı mesajlar attı: Polislikten atıldı

Polis memuru, tanıdığı bir kadına ırkçı ve kadın düşmanı mesajlar gönderdiği gerekçesiyle teşkilattan ihraç edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.02.2024 - 16:26
Irkçı ve kadın düşmanı mesajlar attı: Polislikten atıldı
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İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan polis memuru David Seager, 2020 yılında görevde olmadığı sırada tanıdığı bir kadına ırkçı, cinsel saldırı tehditleri içeren ve kadın düşmanı mesajlar gönderdi.

Mirror gazetesinde yer alan habere göre, 2021'de Mesleki Standartlar Müdürlüğü tarafından olaya ilişkin "görevi kötüye kullanma" soruşturması başlatıldı.

Duruşmada Seager'ın otorite, saygı ve nezaket, eşitlik ve çeşitlilik ile itibarsız davranış konularında profesyonel davranış standartlarını ihlal ettiği tespit edildi.

Seager'ın davranışının ağır görevi kötüye kullanma teşkil ettiğine karar verildi ve Seager görevden uzaklaştırıldı.

Sorumlu Dedektif Başkomiser Trevor Lawry, Seager olayına ilişkin "Polis memuru Seager'ın gönderdiği mesajlar son derece saldırgan ve üzücüydü. Kadına verdikleri sıkıntı ve zararın seviyesini hayal bile edemiyorum. Bu mesajların bir polis memuru tarafından gönderilmiş olması mide bulandırıcı. Polis memuru Seager haklı olarak görevden alınmıştır. Komiser, korumamız gereken yüksek standartların altına düşen herkesi kurumdan uzaklaştıracağımızı açıkça ifade etmiştir" ifadesinde bulundu.


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