İrlanda: 'BMGK hayal kırıklıkları yaşattı'

16 Aralık 2022 Cuma, 08:26

İrlanda Dışişleri ve Savunma Bakanı Simon Coveney, ülkesinin Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi geçici üyeliği sırasında zaman zaman hayal kırıklıkları yaşadıklarını söyledi.

Coveney, İrlanda'nın BM Güvenlik Konseyi geçici üyeliğinin bu yılın sonunda sona erecek olması nedeniyle geldiği New York'ta Associated Press ajansına değerlendirmelerde bulundu.

Ukrayna - Rusya Savaşı ile diğer çatışmalara, Afrika Boynuzu ülkelerinde kıtlığın eli kulağında olmasına, İran'ın nükleer programına, iklim değişikliğinin küresel etkilerine, kutuplaştırılmış bir BM Güvenlik Konseyine işaret eden Coveney, "Dünya şu an çılgın ve trajik bir yer" ifadesini kullandı.

Ülkesinin, BM'nin en güçlü organındaki geçici üyeliği sırasında zaman zaman hayal kırıklıkları yaşadıklarını söyleyen Coveney, Konseyin güzel işler de başardığını ancak başarısız olduğu çok daha fazla örnek olduğunu savundu.

Coveney, Konseyin, dünya genelindeki savunmasız insanları koruma, Rusya'nın veto gücü nedeniyle Ukrayna'daki savaşa ilişkin tek bir karar tasarısı kabul edilemeyişi, üyeliğin bugünün küresel güçlerini değil de İkinci Dünya Savaşı sonrasını yansıtması gibi konularda defalarca başarısızlığa uğradığını ifade etti.

TARİH, SURİYE'DEKİ SAVAŞTA OLMASINA İZİN VERİLENLER İÇİN YARGIÇ OLACAK

Suriye'de 11 yıldır süren savaşa değinen Coveney, savaş sırasında olmasına izin verilen her şey için, tarihin, birçok ülkenin "çok sert bir yargıcı" olacağını dile getirdi.

BM Güvenlik Konseyinin 2014 yılında kabul ettiği ve 10 Ocak 2023'te süresi dolacak olan Suriye'ye sınır ötesi insani yardım programına atıfta bulunan Coveney, İrlanda ve Norveç'in geçici üyelikleri sona ermeden bu programın süresinin uzatılması için uğraştığını belirtti.

Coveney, programın süresinin uzatılabileceğini ancak bunun Suriye'nin yakın müttefiki olan Rusya'nın kararına bağlı olduğunu vurguladı.

BM Güvenlik Konseyinin daimi üyesi olan Rusya'nın veto hakkını kullanabileceğine ve programın uzatılmasının da daimi üyelerin tamamının onayına bağlı olduğuna işaret eden Coveney, Suriye'nin kuzeybatısındaki bölgelere 6 aydır yalnızca bir sınır kapısından yardım ulaştırıldığını anımsattı.

UKRAYNA'DAKİ SAVAŞIN SONA ERMESİNİ İSTİYORUZ

Coveney, Ukrayna'daki savaşı, Suriye veya Yemen'de olduğundan çok daha kısa bir zaman diliminde sonlandırmanın bir yolunun bulunmasını umduğunu dile getirdi.

İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmeyen "acımasız ve saldırgan" bir seviyedeki savaşı, Avrupa'da göreceğinin hiç aklına gelmediğini kaydeden Coveney, "askeri bir süper gücün" 24 Şubat'ta Ukrayna'ya girerek uluslararası sınırları değiştirmeyi denemeye karar verdiğini söyledi.

Coveney, "neredeyse her gün önemli savaş suçlarının işlendiğini" gören İrlanda'nın, savaş suçları iddialarını araştıran Uluslararası Ceza Mahkemesini desteklediğini belirtti.

Ukrayna'daki savaşın sona ermesini istediklerine dikkati çeken Coveney, Rusya'nın diplomasi ve sahadaki askeri gerçekler üzerinden izlediği yolu değiştirmesini umduğunu dile getirdi.