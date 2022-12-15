Lübnan'daki BM Barış Gücü'ne saldırı: 1 İrlandalı asker öldü
Lübnan- İsrail sınırında görev yapan Birleşmiş Milletler Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) ait zırhlı araca düzenlenen silahlı saldırıda bir İrlanda askerinin öldüğü, 3 askerin yaralandığı belirtildi.
Lübnan'daki UNIFIL bünyesinde askeri bulunan İrlanda Savunma Bakanlığı, saldırıya ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.
Açıklamada, "Lübnan'da dün akşam yaşanan endişe verici olayda barış gücü misyonundaki bir askerin hayatını kaybettiği" ifade edildi.
UNIFIL'ın 121. Piyade Taburu'na bağlı 8 askeri taşıyan 2 zırhlı personel aracının güneyden başkent Beyrut'a doğru hareket halindeyken hafif silahlarla saldırıya uğradığı kaydedildi.
Açıklamada, İrlandalı askerin olay yerinde yaşamını yitirdiği, biri ağır 3 yaralının da Sayda kentine yakın Rai Hastanesine nakledildiği aktarıldı.
İrlanda Savunma Bakanlığı'nın, olayla ilgili kapsamlı soruşturma yürüteceği belirtildi.
SALDIRI GÖREV ALANI DIŞINDA MEYDANA GELDİ
UNIFIL Sözcüsü Andrea Tenenti'nin olaya ilişkin yazılı açıklaması ise Lübnan resmi ajansı NNA tarafından yayımlandı.
Saldırının UNIFIL'ın görev alanı dışındaki bir bölgede meydana geldiğini belirten Tenenti, bir askerin ölümü ile sonuçlanan olayın nedeninin "çelişkili" olduğunu, meselenin aydınlatılması için Lübnan ordusu ile koordinasyon halinde olduklarını kaydetti.
Lübnan medyasında yayımlanan haberlere göre Sur kentine bağlı El-Akabiye beldesindeki vatandaşlar, UNIFIL'e ait zırhlı araçların bölgelerinde devreye gezmesine karşı çıktığı için gerginlik yaşandı.
Haberde, UNIFIL güçlerinin bölgeden çıkmak isterken silahlı saldırıya maruz kaldığı ve aracın devrildiği belirtildi. Olaya ilişkin Lübnan hükümeti ve ordusundan ise henüz açıklama yapılmadı.
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