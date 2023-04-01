İrlanda Cumhurbaşkanı'ndan 1 Nisan şakası
İrlanda Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Higgins, yonca kokulu traş losyonunun piyasaya sürüldüğünü duyurdu. Cumhurbaşkanı daha sonra, bu durumun "1 Nisan Şakası" olduğunu açıkladı.
İrlanda'nın Cumhurbaşkanı Michael D. Higgins, İrlanda'yı yurtdışında tanıtmak amacıyla yonca kokulu yeni bir tıraş losyonunun piyasaya sürüldüğünü duyurdu.
Higgins, "Eiresistible" ismindeki yeni kişisel temizlik ürünü için "Eiresistible ülkemizin tarihine ve geleneklerine bir övgüdür ve İrlanda'yı yurtdışında tanıtmak için bu yeni ürünü tanıtmaktan mutluluk duyuyorum" dedi.
Ladbible'de yer alan haberde, yerel parfümcülerle işbirliği içinde geliştirilen "Eiresistible" adlı kokunun İrlanda'nın doğal güzelliği ve zengin kültürel mirasının özünü yansıttığı belirtildi.
Haberde, "Eiresistible" 1 Nisan günü yalnızca bir günlüğüne satışa sunulacağı ve 50 ml'lik bir şişenin 30 Euro'dan başlayan fiyatlarla satın alınabileceği aktarıldı.
Losyonu duyurduğu konuşması sırasında Higgins, "sadece İrlanda'yı tanıtmayı değil, aynı zamanda yerel ekonomiyi desteklemeyi umduğunu" söyledi.
Higgins ayrıca görevde olduğu süre boyunca her halka açık toplantıda tıraş losyonu kullanmaya söz verdi ve ekledi:
"1 Nisan şakası. Kandırdım!"
En Çok Okunan Haberler
-
- İYİ Parti binasına kurşun... Soylu'dan yeni açıklama
- Mehmet Şimşek'ten dikkat çeken Kılıçdaroğlu hamlesi
- Z kuşağı 'tek adama' karşı
- Kerem Kınık’ı belgeler yalanladı
- İYİ Parti İl Başkanlığı'na saldıran kişi yakalandı
- Kılıçdaroğlu’ndan 'seccade' açıklaması
- 2 aydır suspus olmuştu: 'Seccade' fotoğrafını kaçırmadı
- Muharrem İnce'de 'seccade' açıklaması!
- Fatih Altaylı'ya HÜDA PAR sansürü
- Demirtaş'tan geçmiş olsun mesajı