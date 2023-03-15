İrlandalı hastalar Türkiye'deki zayıflama prosedürlerine karşı uyarıldı

Yayınlanma: 15 Mart 2023 - 09:36

Güncelleme: 15 Mart 2023 - 11:47

İrlanda ve diğer AB ülkelerinden hastalar, Türkiye'deki kliniklerle bağlantılı olduğu belirtilen ve yaşamı tehdit eden hastalıkların artmasının ardından Türkiye'de mide botoksu tedavisi yaptırmamaları konusunda uyarıldı.

Avrupa Hastalık Kontrol Merkezi'ne (ECDC) göre, Şubat sonundan bu yana mide botoksu prosedürleriyle bağlantılı 67 botulizm vakası rapor edildi. Vakaların büyük çoğunluğu (53) Türkiye'den bildirilmiş olup, Almanya (12), Avusturya (1) ve İsviçre'de (1) de vakalar tespit edilmiştir.

Daha fazla bilginin mevcut olduğu 63 vakanın 60'ı İstanbul'daki bir özel hastaneye, üçü ise Türkiye'deki bir özel hastaneye bağlı olduğu kaydedildi. Hastaneye kaldırılanlardan "bir kısmının" yoğun bakıma alındığı ve burada botulinum antitoksini ile tedavi edildikleri bildirilmiştir.

ECDC, Türk yetkililer tarafından yürütülen soruşturmaların, tedavilerde lisanslı BoNT ürünlerinin uygulandığını, ancak bu ürünlerin intragastrik enjeksiyon yoluyla obezite tedavisi için onaylanmadığını ortaya çıkardığını belirterek, "Sonuç olarak, her iki hastanenin ilgili bölümlerinin faaliyetleri askıya alınmış ve ilgili taraflar hakkında soruşturma başlatılmıştır" dedi.

BOTULİZM NEDİR?

Botulizm, toprak ve tozda bulunan Clostridium botulinum bakterileri tarafından üretilen toksinlerin neden olduğu nadir, ancak yaşamı tehdit eden bir durumdur.

Toksinler sinirlere, beyne ve omuriliğe saldırır ve felce neden olur. Çoğu insan tedavi ile tamamen iyileşir, ancak hızlı bir şekilde tedavi edilmezse felç solunumu kontrol eden kaslara yayılabilir. Bu gibi vakaların yaklaşık yüzde 5 ila 10'unun ölümcül olduğu biliniyor.