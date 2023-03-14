İrlandalı Parlamenter Wallace: NATO savaşın sona ermesini istemiyor

Avrupa Parlamentosu üyesi Mick Wallace, NATO'nun, barış ve istikrarın önünde bir engel olduğunu dile getirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14 Mart 2023 - 10:17
İrlandalı Parlamenter Wallace: NATO savaşın sona ermesini istemiyor
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Avrupa Parlamentosu'nda İrlandalı Parlamenter Mick Wallace, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin konuştu.

Mick Wallace, NATO'nun varlığının "barış ve istikrarın önünde bir engel" olduğunu savundu.

 

Wallace, "Ukrayna'daki çatışma devam ediyor, binlerce kişi öldürülüyor ama NATO çatışmanın sona ermesini istemiyor. Boris Johnson barışı engellemek için Kiev'e gitti. NATO var olduğu sürece barış ve istikrar olmayacak" dedi.

Wallace, daha önce de Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi çağrısında bulunmuştu.


Rusya-Ukrayna Savaşı Avrupa Parlamentosu İrlanda NATO

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