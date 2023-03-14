İrlandalı Parlamenter Wallace: NATO savaşın sona ermesini istemiyor
Avrupa Parlamentosu üyesi Mick Wallace, NATO'nun, barış ve istikrarın önünde bir engel olduğunu dile getirdi.
Avrupa Parlamentosu'nda İrlandalı Parlamenter Mick Wallace, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin konuştu.
Mick Wallace, NATO'nun varlığının "barış ve istikrarın önünde bir engel" olduğunu savundu.
Prof Richard Sakwa said "NATO exists to manage the risks created by its existence" - Ukraine War grinds on, thousands are dying, but #NATO doesn't want War to stop - Boris Johnson went to Kyiv to stop Peace breaking out. There'll be no Peace or stability as long as NATO exists... pic.twitter.com/vu8H0qw3ZI— Mick Wallace (@wallacemick) March 13, 2023
Wallace, "Ukrayna'daki çatışma devam ediyor, binlerce kişi öldürülüyor ama NATO çatışmanın sona ermesini istemiyor. Boris Johnson barışı engellemek için Kiev'e gitti. NATO var olduğu sürece barış ve istikrar olmayacak" dedi.
Wallace, daha önce de Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi çağrısında bulunmuştu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Reuters'tan çarpıcı seçim haberi: Erdoğan 10 puan geride
- Yapıcıoğlu'ndan Bahçeli'ye 'mesaj'
- Erkan Baş'tan 'Muharrem İnce' eleştirisi
- 'Futbol oynama gibi bir şansımız yok'
- Gökhan Zan isyan etti: Hakkımı helal etmiyorum
- AKP içinde tartışma yarattı
- Çakıcı’nın danışmanından kritik ziyaret
- Türkiye İttifakı, Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
- Cinayette çarpıcı iddialar: MHP'liler savcıdan rahatsız
- Halil Falyalı'nın Saray'a uzanan ilişkisi...