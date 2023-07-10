Celtic'ten kaptanı Callum McGregor'a 5 yıllık sözleşme

İskoç ekibi Celtic, altyapıdan yetişen 30 yaşındaki futbolcu Callum McGregor sözleşmesini 2028 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

İHA
Yayınlanma: 10.07.2023 - 16:50
Celtic'ten kaptanı Callum McGregor'a 5 yıllık sözleşme
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İskoçya temsilcisi Celtic, 30 yaşındaki Callum McGregor ile 2028’e kadar sözleşme yeniledi.

Celtic’in altyapısından yetişen ve son 2 sezonda takımın kaptanlığı yapan İskoç futbolcu ile sözleşme uzatıldığı için mutlu oldukları ifade edildi.

Tecrübeli orta saha, yeşil-beyazlı formayla geride kalan sezonda 26’sı İskoçya Ligi, 3’ü Şampiyonlar Ligi, 3’ü İskoçya Kupası olmak üzere toplam 32 maçta forma giyerken 4 gol, 2 asistlik performans sergiledi.


Celtic iskoçya ligi

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