Celtic'ten kaptanı Callum McGregor'a 5 yıllık sözleşme

Yayınlanma: 10.07.2023 - 16:50

Güncelleme: 10.07.2023 - 16:50

İskoçya temsilcisi Celtic, 30 yaşındaki Callum McGregor ile 2028’e kadar sözleşme yeniledi.

Celtic’in altyapısından yetişen ve son 2 sezonda takımın kaptanlığı yapan İskoç futbolcu ile sözleşme uzatıldığı için mutlu oldukları ifade edildi.



Tecrübeli orta saha, yeşil-beyazlı formayla geride kalan sezonda 26’sı İskoçya Ligi, 3’ü Şampiyonlar Ligi, 3’ü İskoçya Kupası olmak üzere toplam 32 maçta forma giyerken 4 gol, 2 asistlik performans sergiledi.