Birleşik Krallık'tan KKTC'ye destek: 'Hayırlı Cuma Anlaşması'

Yayınlanma: 02.08.2023 - 12:34

Güncelleme: 02.08.2023 - 12:34

Birleşik Krallık alt meclisinin Kuzey İrlandalı milletvekili Sammy Wilson, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin dünya tarafından tanınmasına yönelik destek yazısı yayımladı.

Kuzey İrlanda'daki Demokratik Birlik Partisi Baş Sözcüsü Wilson, Politics Home dergisindeki yazısında "Kıbrıs'ın yakın tarihine baktığımda, Kıbrıs adası ile İrlanda adası arasında paralellikler kurmak kolaydır. Her iki adada da toplumlar derin bir şekilde bölünmüş ve dini ve siyasi çizgiler boyunca yoğun mezhepsel şiddetten muzdarip olmuştur" ifadesinde bulundu.

Kıbrıs adasının her iki tarafında da işleyen demokratik sistemlerin var olduğunu belirten Wilson, KKTC’nin Birleşmiş Milletler tarafından tanınmaması için bir neden olmadığını vurguladı.

1963 - 1974

Kıbrıs'ta yaşanan bölünmenin, 1963 yılında Cumhurbaşkanı Makarios'un aldığı kararların sebep olduğunu yazan Wilson, "Makarios, Kıbrıs Yüksek Anayasa Mahkemesi'ni hiçe sayarak anayasada tek taraflı değişiklikler önermesi ve uygulamaya koymasıyla başlamış ve sonunda adayı bölen uzun bir dizi olaya yol açtı" dedi.

Wilson, "Bir tarafta Yunanistan destekli ve BM tarafından tanınan Kıbrıs hükümeti var. Diğer tarafta ise Türkiye'nin desteklediği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) var. Adanın, BM tarafından korunan ateşkes hattı boyunca bölünmüş olması 1974 askeri müdahalesinin sonucudur" değerlendirmesinde bulundu.

"HAYIRLI CUMA ANLAŞMASI"NA İŞARET ETTİ

"En umut verici plan olan 2004 BM çözümü Kıbrıslı Türkler tarafından kabul edildi ancak Kıbrıslı Rumlar tarafından reddedildi" ifadesinde bulunan Wilson, İrlanda Adası'nda yaşanan çatışmaların son bulmasına çözüm olan "Hayırlı Cuma Anlaşması"na işaret etti.

Wilson, "Hayırlı Cuma Anlaşması" olarak da bilinen Belfast Anlaşması'nı işaret etmesinin yanı sıra, "Uluslararası Adalet Divanı'nın 2010 yılında Kosova'nın bağımsızlığına ilişkin aldığı karar KKTC'nin talebine daha fazla yasallık kazandıracaktır" ifadesinde bulundu.

Kuzey İrlandalı vekil ayrıca, İngiltere’nin bu süreçte Kıbrıs Türkleri ve Rumlar arasında ara bulucu olması gerektiğini savundu.

Belfast Anlaşması, 10 Ocak 1998'de imzlandı ve İrlanda Adası'nda yaşanan kanlı Protestan-Katolik çatışmalarının son bulmasını sağladı. Anlaşma şartları gereği ada ikiye bölündü.Adanın kuzeyinde yer alan Kuzey İrlanda bölümü Birleşik Krallık'a dahil olurken, güneyinde yer alan İrlanda Cumhuriyeti, bağımsız bir ülke oldu.