İrlanda'daki mülteciler, yurttaşların evlerine saldırdı

İrlanda'da yaşanan mülteci protestosunun ardından bazı mülteciler yurttaşların evlerine saldırdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.07.2023 - 14:28
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İrlanda'nın başkenti Dublin'de, mülteciler olay çıkardı. Mülteci krizinin yaşandığı Dublin'de, gerçekleştirilen mülteci karşıtı protestoların ardından bazı İrlandalılar mültecilerin saldırısına uğradı. 

Sosyal medyada yayımlanan görüntülerdeki mültecilerin, bazı evlere ve yurttaşlara saldırdığı görüldü. 

İrlandalıların düzenlediği mülteci karşıtı protestolarda, erkek mültecilerin belgesiz olmasına ve mültecilerin kendi içinde çeteler oluştuduklarına dikkat çekildi.


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