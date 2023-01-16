İrlanda'da eski bir evde 20 yılı aşkın olduğu düşünülen bir ceset bulundu

Yayınlanma: 16 Ocak 2023 - 10:41

Güncelleme: 16 Ocak 2023 - 10:41

İrlanda'da yer alan Mallow kasabasındaki bir eski evde insan cesedi bulundu.

Mallow'da bir mülkü araştıran memurlar tarafından tespit edilen iskeletin, bir yatakta uzandığı kaydedildi.

İskelet kalıntılarının yanı sıra buzdolabında bulunan 2001 yılına ait tereyağı, cesedin evde ne kadar süredir çürümekte olabileceği konusunda bilgi verdi.

Belediye görevlileri Beecher Caddesi'ndeki metruk evi temizlemeye başladıktan sonra ceset, Cork Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırılarak, araştırmacılar tarafından kişinin kimliği ile ilgili çalışma başlattı.

BELEDİYE BAŞKANI AÇIKLAMA YAPTI

Mallow Belediye Başkanı Liam Madden cesedin yirmi yıldır orada bulunamamış olmasının "olağanüstü" olduğunu söyledi.

Madden, "Hayal etmekte zorlanıyorum. Ancak daha önce de başka kasaba ve köylerde bir ceset bulunmuştu. Eğer yerel biriyse, birilerinin bu kişiyi özlememiş olması ve bu kişinin nerede olabileceğini söylememiş olması çok üzücü bir durum. Şu anda en önemli şey kimlik tespiti, bu uzun zaman alacak. Tahtalarla kapatılmış bu yerlerin bazılarında insanlar uyumak için oraya girmiş... Dışarıda bu kişiyi arayan bir aile olması çok üzücü" dedi.

Bir polis sözcüsü ise "13 Ocak'ta bir evde bir cesedin bulunmasıyla ilgili araştırma başkadı. Olay yeri koruma altına alınmıştır. Soruşturmalar devam etmektedir" diye konuştu.