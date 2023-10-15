İrlanda'dan Gazze açıklaması: 'Ciddi insani sonuçlar doğurmadan...'

Yayınlanma: 15.10.2023 - 18:15

Güncelleme: 15.10.2023 - 18:15

İrlanda Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Michael Martin, İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze'ye ilişkin bir açıklama yaptı.

"İşgal altındaki Filistin topraklarındaki durumdan derin endişe duyuyorum" ifadesinde bulunan Martin, İsrail-Filistin çatışmasında yaşanan can kayıplarının bilançosunu aktardı.

"SAVAŞLARIN BİILE KURALLARI VARDIR"

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, "Gazzeli sivilleri, gıda ve barınağın bulunmadığı, tam kuşatma altında olan bir alana taşımanın çok tehlikeli olduğunu ve kimi koşullarda mümkün olmadığı" açıklamasına yer veren Martin, "BM Genel Sekreteri dün çok açık bir şekilde ifade etti, savaşların bile kuralları vardır. Uluslararası insancıl hukukun var olmasının bir nedeni, her yerdeki tüm sivilleri korumaktır. Kurallar, hem devlet aktörleri hem de devlet dışı aktörler için açıktır" dedi.

'CİDDİ İNSANİ SONUÇLAR DOĞURMADAN'

Martin'in açıklamasında, İsrail'in "Gazze'yi terk edin" çağrısına ilişkin "İsrail ordusunun Gazze şeridinin kuzeyindeki tüm sivil nüfusa kendi güvenlikleri için güneye doğru hareket etmelerini söyleme kararı son derece tehlikelidir ve uygulanması imkansızdır" ifadesinde bulundu.

İsrail'in çağrısını değerlendiren Martin, "Böyle bir hareketin ciddi insani sonuçlar doğurmadan ve felaketle sonuçlanma ihtimali olmadan gerçekleşmesi mümkün değildir" yorumunda bulundu.

"KESİNLİKLE AYRIM YAPMALIYIZ"

"BM ve diğer ortaklarımızla sürekli olarak temas halindeyiz" diyen Martin, Mısır ile Gazze arasında insani yardım koridorları açılması gerektiğine dikkat çekti.

Martin, Hamas ve Filistin arasında farklar olduğu yorumunda bulunurken "Hamas'ın acımasız caniliği ve Filistinli kardeşlerinin hayatları da dahil olmak üzere insan hayatını hiçe saydığı konusunda hiçbir şüphe yoktur. Ancak Hamas ile Gazze'deki Filistinli siviller arasında kesinlikle ayrım yapmalıyız" dedi.

"Batı Şeria'da artan yerleşimci şiddeti ve Filistinli toplulukların yerlerinden edilmesi olayları da dâhil olmak üzere artan şiddet ve ölümlerden derin endişe duyuyorum" sözlerini açıklamasına ekleyen Martin, "Uluslararası hukuk uyarınca İsrail'in kendisini saldırılara karşı savunma hakkı vardır, ancak bu uluslararası insancıl hukuk parametreleri çerçevesinde yapılmalıdır" ifadesinde bulundu.

Martin son olarak, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'in Başbakan Netanyahu ile görüşmesi sırasında bu konuda yaptığı net açıklamaları memnuniyetle karşılıyorum. Uluslararası Kızılhaç Federasyonu ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi başkanlarının da söylediği gibi, silahlı çatışma hukukunda acı ve ıstırap arasında bir hiyerarşi yoktur. Savaş kuralları insanlığın en karanlık anlarında korunmasına yardımcı olmak için vardır ve bugün de umutsuzca uyulmaları gerekmektedir. Bu kurallar, insanlığı ön planda tutmamızı sağlayan pusulamızdır ve öyle de kalmalıdır" dedi.