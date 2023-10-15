Papa'dan İsrail'e çağrı: 'Rica ediyorum'
Papa Francis, İsrail'in kuşatması altındaki Gazze için "insani yardım koridorları açılması" çağrısında bulundu.
Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, İsrail'in yoğun saldırıları ile kuşatma altında olan Gazze için insani yardım koridorları açılması çağrısında bulundu.
İsraillileri rehin alan Hamas'a da seslenen Papa, "rehineleri, serbest bırakın" çağrısını yineledi.
Aziz Petrus meydanında kalabalığa yaptığı haftalık konuşmasında Papa, "Çocukların, hastaların, yaşlıların, kadınların ve tüm sivillerin çatışmanın kurbanı olmamalarını şiddetle rica ediyorum" dedi.
Orta Doğu'da barış için dua ve oruç günü çağrısında bulunan Papa, "Her şeyden önce Gazze'de insani haklara saygı gösterilmelidir" ifadesinde bulundu.
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