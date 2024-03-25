İrlanda'nın yeni başbakanı belli oldu

Yayınlanma: 25.03.2024 - 10:25

Güncelleme: 25.03.2024 - 10:25

İrlanda İşletme, Ticaret ve İstihdam Bakanı Simon Coveney, Athlone kentinde düzenlenen parti toplantısında konuştu.

Coveney, İrlanda'nın İleri ve Yüksek Eğitim Bakanı Simon Harris'in iktidardaki Fine Gael partisinin lideri olarak onaylandığını ve ülkenin yeni başbakanı olacağını söyledi.

Harris, Leo Varadkar'ın görevi bırakmasının ardından parti liderliği için adaylığını açıklayan tek siyasetçi oldu.

Harris, başka aday olmadığı için parti toplantısında parti lideri olarak onaylandı.

RTE televizyon kanalının haberine göre Harris, 9 Nisan'da Paskalya tatilinden dönen parlamentonun alt kanadı üyeleri tarafından onaylandıktan sonra başbakanlık koltuğuna oturacak.

Parlamento tarafından onaylandıktan sonra İrlanda Cumhurbaşkanı Michael Higgins tarafından başbakan olarak atanacak.