Irpin kenti harabeye döndü

Ukrayna’nın başkenti Kiev’e 20 kilometre mesafede bulunan Irpin kenti, Rusya'nın yoğun saldırıları ve şiddetli çatışmalar sonucu harabeye döndü.

IHA
19 Nisan 2022 Salı, 12:35
Irpin kenti harabeye döndü
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Rusya'nın Ukrayna'da saldırıları devam ederken, Ukrayna'nın Rus saldırısından en çok etkilenen kentlerinden biri olan Irpin, çatışmaların ardından harabeye döndü.

Rus bombardımanı altında kalan kentte çok sayıda sivil yerleşim yeri kullanılamaz hale gelirken, savaşın ardından ortaya çıkan korkunç manzara görüntülendi. Kentte yoğun bombardımanların geride yalnızca enkaz yığını bıraktığı dikkat çekerken, tüm evlerin çatısının olmaması da savaşın boyutunu gözler önüne serdi. 


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