Irpin’de şiddetli çatışmalar yaşanıyor
Ukrayna'nın Irpin kentinde siviller, Rus ordusunun başkent Kiev'e ilerleyişinin engellenmesi için havaya uçurulan köprü üzerinden tahliye ediliyor.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 10 gündür süren saldırılarında kadın ve çocuklar ülkeyi terk etmeye çalışıyor.
Başkent Kiev' yakınlarındaki Irpin kenti de yoğun bombardıman altında. Kiev’e 14 km uzaklıktaki Irpin’ide şiddetli çatışmaların yaşanırken saldırıya uğrayan bölgelerden yoğun duman yükseliyor. Patlama seslerinin de yükseldiği Irpin’de çok sayıda bina da kullanılamaz hale geldi. Yoğun çatışmaların ardından Irpin’de yaşayanlar da tahliye ediliyor. Ukrayna askerleri gözetiminde güvenlikleri sağlanarak kentten ayrılan siviller daha güvenli alanlara gönderiliyor.
KİEV’DE RUS SABOTAJCILARI TAŞIYAN OTOBÜS DURDURULDU
Öte yandan Rusya’ya ait bir otobüsle sabotajcıların başkent Kiev’e girmeye çalıştığı ve bu girişimin Ukraynalı askerler tarafından engellendiği öğrenildi. Kurşunların hedefi olan yolcu otobüsü, kullanılamaz hale geldi.
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