İşçi Partisi'nin önceki lideri Jeremy Corbyn bağımsız aday olarak seçimlere girecek

Birleşik Krallık'taki İşçi Partisi'nin önceki lideri Jeremy Corbyn, 4 Temmuz'daki genel seçimlerde partisinin karşısında bağımsız aday olarak seçime gireceğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.05.2024 - 11:02
İşçi Partisi'nin önceki lideri Jeremy Corbyn bağımsız aday olarak seçimlere girecek
Abone Ol google-news

Birleşik Krallık'ta ana muhalefet partisi konumundaki İşçi Partisi'nin dört yıl liderliğini yapan ve 2020 yılında parti üyeliği askıya alınan Jeremy Corbny, 4 Temmuz'daki genel seçimlere bağımsız aday olarak gireceğini duyurdu.

Hbaertürk'ün haberine göre, Kuzey Londra'nın 'Islington North' seçim bölgesinden 1983'ten beri milletvekili olan Corbyn, Mart 2023'te partisinin 'milletvekili adayı olmasını yasaklama' kararı almasının ardından bu kararı aldı.

Islington Tribune gazetesine demeç veren Corbyn, 'eşitlik, demokrasi ve barışın sesi' olacağını söyledi. Öne çıkan tartışmalardan biri, Corbyn'in kampanyasının Sir Keir Starmer'ın liderliğinden hayal kırıklığına uğrayan sol kesim için bir odak noktası oluşturması.

Keir Starmer'in lideri olduğu İşçi Partisi, Corbyn yerine göstereceği adayı 1 Haziran'da açıklayacak.

CORBYN'IN İSTİFA VE SORUŞTURMA SÜRECİ

2019'da yapılan genel seçimde ise Corbyn yönetiminde İşçi Partisi'nin oyu yüzde 32'ye gerilemiş, seçimi kazanan Muhafazakar Parti Parlamento'da yeniden çoğunluğu elde etmişti.

Corbyn bu sonuç üzerine istifa etmiş, Nisan 2020'de Keir Starmer İşçi Partisi'nin yeni lideri seçilmişti.

Corbyn'in parti üyeliği, Ekim 2020'de Yahudi düşmanlığı ile ilgili yürütülen bir soruşturma gerekçesiyle askıya alınmıştı.

Eşitlik ve İnsan Hakları Komisyonu, Yahudi düşmanlığı içeren ırkçılığa karşı tavır almada İşçi Partisi'nin 'ciddi kusurları olduğu' sonucuna varmış, şikayetlerin ele alınması sürecinde Corbyn'in ofisinin 'siyasi müdahalede' bulunduğunu kaydetmiş, Corbyn ise, "İşçi Partisi'ndeki Yahudi düşmanlığı siyasi nedenlerle ciddi biçimde abartılıyor" demişti.

Partinin imajını değiştirmek isteyen Genel Başkan Sir Keir Starmer, Jeremy Corbyn'in partiden kopuşunun 'bir simge' olacağını belirterek olumlu karşılıyor.


Birleşik Krallık haberleri Seçim haberleri İşçi Partisi haberleri

İlgili Haberler

İngiltere erken seçime gidiyor: Başbakan Rishi Sunak tarihi açıkladı

İngiltere erken seçime gidiyor: Başbakan Rishi Sunak tarihi açıkladı
İngiltere'de enfekte kan skandalı: 30 bin kişinin HIV ve hepatit bulaşmış kanla tedavi edildiği dönemde neler oldu?

İngiltere'de enfekte kan skandalı: 30 bin kişinin HIV ve hepatit bulaşmış kanla tedavi edildiği dönemde neler oldu?
İngiltere bunu konuşuyor... 9 yaşından küçük çocuklara cinsellik eğitimi tartışması

İngiltere bunu konuşuyor... 9 yaşından küçük çocuklara cinsellik eğitimi tartışması
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Aseksüel hayvanları tanıyalım... Onların üremek için bir eşe ihtiyaçları yok

Aseksüel hayvanları tanıyalım... Onların üremek için bir eşe ihtiyaçları yok
İtalya’nın EURO 2024 aday kadrosu belli oldu!

İtalya’nın EURO 2024 aday kadrosu belli oldu!
Bahçeli'nin talimatını açıkladı: Genel seçim hazırlıklarına başladık

Bahçeli'nin talimatını açıkladı: Genel seçim hazırlıklarına başladık
Meteoroloji’den 16 kente sarı kodlu uyarı! 24 Mayıs 2024 Cuma hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji’den 16 kente sarı kodlu uyarı! 24 Mayıs 2024 Cuma hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?
Kendilerini 'savcı' olarak tanıtan dolandırıcılara 120 gram altın ile evini kaptırdı

Kendilerini 'savcı' olarak tanıtan dolandırıcılara 120 gram altın ile evini kaptırdı
Milli tenisçi Zeynep Sönmez’den büyük başarı: Fransa Açık’ta ana tabloya yükseldi

Milli tenisçi Zeynep Sönmez’den büyük başarı: Fransa Açık’ta ana tabloya yükseldi
Polis memuru ‘Savcı istiyor’ diye geri aldı, savcı ‘tehdit etti’ iddiası: Depremde yıkılan binadan çıkarılan ziynet eşyaları kayıp

Polis memuru ‘Savcı istiyor’ diye geri aldı, savcı ‘tehdit etti’ iddiası: Depremde yıkılan binadan çıkarılan ziynet eşyaları kayıp
Olaylı derbinin PFDK cezaları açıklandı!

Olaylı derbinin PFDK cezaları açıklandı!