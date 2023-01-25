İşçi, patronlarından intikam almak için restorana hamam böceklerini saldı
İngiltere'de bir restoranda çalışan bir şef, maaş anlaşmazlığı nedeniyle patronlarıyla yaşadığı tartışmanın ardından restoranın mutfağına hamam böceklerini saldı.
İngiltere'de bir restoranda çalışan bir şef, ücret anlaşmazlığı nedeniyle patronlarıyla yaşadığı gerilimi tırmandırdı.
Tony Williams adındaki şefin eski çalıştığı işyerine yönelik intikam saldırısı hayrete düşürdü.
25 yaşındaki Williams, patronlarıyla yaşadığı tartışmanın ardından işyerini bir "hamam böceği bombası" ile tehdit etmişti.
Williams, tehdidini uygulayarak, restoranın mutfak kısmına girip hamam böceklerini saldı.
Restoran çalışanları derhal ilgili birimlerle temasa geçerek, restoranı kapattı. Williams'ın bu hareketi mahkemeye taşındı.
EKİP ARKADAŞLARI DEPRESYONA GİRDİ
Savcı David Eager, mahkemeye, Williams'ın mutfağa girdiğini, hamam böceklerini saldığını ve çalışanların bu durum karşısında "depresyona girdiğini" söyledi.
Savcı Eager, "Tesislere girdi ve bir dizi hamamböceğini serbest bıraktı. Bunlar yılan ve tarantulaları beslemek için kullanılan ve yerli olmayan bir hamamböceği türüdür. Olayın personel ve aileler üzerindeki etkisi büyüktür. Sadece şirketin mali durumu değil, başta mutfak ekibi olmak üzere Royal William ekibinin geri kalanı da yaşananlardan dolayı üzgün. Birlikte çalıştıkları birinin kendilerine karşı bu kadar duygusuz davranması onları depresyona soktu" dedi.
17 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ
Metro'nun haberine göre, 21 Kasım'da duruşmaya çıkması gereken Williams'ın duruşmaya gelmemesi ve ardından 28 Kasım'da suçunu kabul etmesi üzerine, duruşmaya gelmeyerek "kötü bir karar" verdiği belirtildi.
Daha önce de dört suçu bulunan Williams'a "yaşına rağmen çok olgun değilsin" denilerek iki yıl ertelemeli 17 ay hapis cezası verildi.
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