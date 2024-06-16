IŞİD destekçileri gözaltı merkezini ele geçirdi

Yayınlanma: 16.06.2024 - 10:19

Güncelleme: 16.06.2024 - 10:46

Rusya'nın Rostov bölgesindeki bir cezaevinde, tutuklular iki personeli rehin aldı. Olay, Rusya Federal Ceza İnfaz Servisi'nin Telegram kanalında duyuruldu.

Federal Ceza İnfaz Servisi'nden yapılan açıklamaya göre, Rostov bölgesindeki SİZO-1 cezaevinde bulunan tutuklular, iki ceza infaz personelini rehin aldı. Olay yerinde, bölgesel FSIN başkanı, kolluk kuvvetleri ve savcılık temsilcileri bulunuyor. Rehinelerin serbest bırakılması için müzakereler devam ediyor.

'DURUM KONTROL ALTINDA'

Cezaevi yetkilileri, SİZO'nun normal işleyişine devam ettiğini ve durumun kontrol altında olduğunu belirtti. Federal Ceza İnfaz Servisi'nin merkezinden bir ekip Rostov'a giderek olayla ilgili bir inceleme başlattı.

RIA Novosti'ye göre, rehinelerden biri bir operasyon görevlisi, diğeri ise bir gardiyan.

Rehineleri elinde bulunduran tutuklular, terörizm suçlamalarıyla yargılanıyor. Kaynağın verdiği bilgilere göre, tutukluların yangın söndürme ekipmanlarından aldıkları baltalar ve plastik coplar var, ancak ateşli silahları bulunmuyor.

TUTUKLULARIN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Rehineleri elinde bulunduran beş tutuklunun kimlikleri şu şekilde:

S.M. Saypudinov (Rusya Ceza Kanunu 161. madde 2. fıkra a.g bentleri ve 162. madde)

A.M. Tsitskiyev (Rusya Ceza Kanunu 205. madde 2. fıkra)

D.V. Kamneev (Rusya Ceza Kanunu 288.2 madde 2. fıkra)

T.M. Gireyev (Rusya Ceza Kanunu 205.5 madde 2. fıkra)

Ş.A. Akiev (Rusya Ceza Kanunu 205.5 madde 2. fıkra)

Altıncı tutuklunun kimliği ise henüz belirlenemedi.

Gireyev, Tsitskiyev ve Akiev, Aralık 2023'te IŞİD'e (Rusya'da terör örgütü olarak tanınan ve yasaklanan) katıldıkları ve terör saldırısı planladıkları için (Karachay-Cherkessia Yüksek Mahkemesi binasına saldırmayı planlıyorlardı) mahkum edildiler. Gireyev ve Akiev 18 yıl, Tsitskiyev ise 18 buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bugün erken saatlerde, Gireyev, Akiev ve Tsitskiyev, hücrelerindeki pencere parmaklıklarını kırarak cezaevinin nöbetçi kısmına sızdılar ve burada iki personeli rehin aldılar.

TRAFİK AKIŞI KISITLANDI

Olay nedeniyle Rostov'un merkezinde trafik akışı kısıtlandı. Durumun ciddiyeti nedeniyle yetkililer bölgedeki güvenlik önlemlerini artırdı.