IŞİD gelini eski İrlanda askerine 15 ay hapis cezası
IŞİD’in cihatçı gelini olan eski İrlandalı asker Lisa Smith, 15 ay hapis cezasına çarptırıldı.
İrlanda’nın başkenti Dublin’de hakim karşısına çıkan 40 yaşındaki Lisa Smith, 2015 ile 2019 yılları arasında terör örgütü mensubu olmak suçuyla 15 ay hapis cezasına çarptırıldı.
IrishMirror'ın haberine göre; Lisa Smith, 2011 yılında İslamı tercih ettikten sonra İrlanda ordusundan ayrıldı. 2015 yılında Dublin’den aldığı tek yön bilet ile Türkiye’ye geldi. Türkiye’ye geldikten sonra Suriye sınırını geçen tek çocuk annesi, IŞİD kontrolündeki bir bölgeye gitti ve burada Sajid Aslam ile evlendi.
Lisa Smith, IŞİD’in kontrol alanlarını kaybetmeye başlamasıyla önce Suriye’nin kuzeyindeki Rakka kentine, daha sonra ise Baghuz kentine kaçtı. Kaçacak bir yeri kalmadığında ise İrlanda’ya geri döndü. İrlanda’ya döndüğü anda Dublin havaalanında yakalanan Smith, "örgüte mali yardım sağlamak" iddiası ile yargılandı ancak suçsuz bulundu.
Dublin mahkemesinin, ülke dışında terör örgütü mensubu olmak suçu ile tekrar yargıladığı Smith için ömür boyu hapis cezası istedi. Smith’in avukatı Michael O’Higgins, Smith’in Suriye kamplarında hapis cezasını çekmiş olduğu için hapisten muaf tutulmasını istedi.
Dublin mahkemesi; Smith’in kızına odaklanacağını ve yeniden suç işleme riskinin düşük olduğunu söyleyerek eski askere 15 ay hapis cezası verdi.
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