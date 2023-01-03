Sosyal medyada IŞİD propagandası: Saldırı hazırlığında olduğu belirtilen şüpheli tutuklandı

03 Ocak 2023 Salı, 11:47

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, sosyal medya üzerinden IŞİD terör örgütü tarafından Türkiye'ye yönelik saldırılar olacağı yönünde videolar çekerek paylaşımlar yapıldığını tespit etti.

Ekipler, sosyal medyadan IŞİD lehine videolar paylaştığı belirtilen şüphelinin yakalanması için inceleme başlattı. Polis yaptığı araştırmalarda videoları çeken kişinin Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yapan yabancı uyruklu M.A. olduğunu belirledi.

TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALAN EYLEM PLANLARI

M.A.'nın yakalanması için çalışma başlatan ekipler, şüpheliyi 29 Aralık'ta yakalayarak gözaltına aldı. M.A.'nın evinde yapılan aramalarda ele geçirilen bilgisayar ve telefonda, Türkiye'ye yönelik tehdit ve eylem içerikli videoların şüphelinin kendisi tarafından çekildiği belirlendi.

M.A.'nın cep telefonunda IŞİD'e yeni katılım yapacak kişilere ait videolar bulundu. M.A.'nın ülkedeki özellikle turizm tesisleri başta olmak üzere kalabalık bölgelere yönelik eylem arayışında olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan M.A., işlemlerinin ardından dün sevk edildiği adliyede tutuklandı.