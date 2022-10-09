IŞİD saldırısını psikolojisi kaldırmadı: Ötanazi ile yaşamına son verdi
Belçika'da IŞİD'in 2016 yılında gerçekleştirdiği saldırıdan kurtulan 23 yaşındaki Shanti De Corte, ötanazi kararı alarak yaşamına son verdi.
Belçika'nın başkenti Brüksel'de IŞİD'in 2016'da havalimanına düzenlediği ve 18 kişinin öldüğü saldırıdan sağ kurtulan Shanti De Corte, yaşadığı ağır depresyon nedeniyle 23 yaşında ötanazi ile yaşamına son verdi.
New York Post'un haberine göre, Shanti De Corte, IŞİD'in Brüksel Havalimanı'nda düzenlediği saldırı sırasında arkadaşlarıyla birlikte Roma'ya seyahat etmek üzereydi. De Corte, Mart 2016'da gerçekleşen, 32 kişinin öldüğü ve 300'den fazla kişinin yaralandığı olaya tanık olduğunda 17 yaşındaydı.
Kanlı saldırıya tanık olmadan önce de psikolojik rahatsızlıkları bulunan De Corte, saldırının ardından "travma sonrası stres bozukluğu" sebebiyle tedavi gördü. Ancak De Corte, tedavi döneminde olmasına rağmen 2018 ve 2020'de intihar girişimlerinde bulundu.
23 yaşındaki De Corte, Belçika'da yasal olan ötanazi ile yaşamına son vermeyi tercih etti.
De Corte, "Aldığım tüm ilaçlarla birlikte, artık hiçbir şey hissedemiyorum. Belki daha başka çözümler de vardı" dedi. Daha önce iki kez intihar girişiminde bulundu. Bu yılın başında Belçika'da yasal olan ötanazi için yaptığı başvuru, iki psikiyatrist tarafından olumlu cevap aldı.
Yasal prosedürün tamamlanmasının ardından Corte 23 yaşındayken 7 Mayıs'ta öldü.
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