IŞİD'den kurtarılan Musul'da 11 ceset daha bulundu

Yayınlanma: 30.10.2023 - 17:45

Güncelleme: 30.10.2023 - 17:45

Irak'ın Musul kentinin IŞİD'den kurtarılmasının üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen enkaz altından cesetler çıkarılmaya devam ediyor.

Sivil savunma ekipleri, kentin Eski Meydan bölgesinde enkaz kaldırmaları çalışmalarında kimliği belirsiz 11 ceset tespit etti.

Çıkarılan insan kalıntıları, kimliklerin belirlenmesi için adli tıp kurumuna teslim edildi.

Musul İl Sağlık Müdürlüğü geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, kentin terör örgütü IŞİD'den kurtarılmasından bu yana enkaz altından 5 bin 244 cesedin çıkarıldığını duyurmuştu.

Musul, Temmuz 2017'de yaklaşık 3 yıl sonra IŞİD'den tamamen geri alınmıştı.

