IŞİD'in oğlunu öldürdüğü, aylarca esir tutulan 70 yaşındaki Ezidi kadın: 'Genç kızları bizden ayırıyorlardı, kimse de ses çıkaramıyordu'

10 Ağustos 2022 Çarşamba, 11:30

Haziran 2014'te Irak topraklarının neredeyse üçte birini işgal eden IŞİD, Ezidilerin çoğunlukta yaşadığı Sincar'da, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu binlerce kişiyi kaçırıp öldürdü ve alıkoydu.

IŞİD'İn Sincar'a saldırısının üzerinden 8 yıl geçmesine rağmen, terör örgütü tarafından kaçırılan ve yakınlarını kaybedenlerin acısı devam ediyor.

OĞLU, GELİNİ VE TORUNLARIYLA KAÇIRILDI

Duhok'taki Şarya Mülteci Kampı'nda torunlarıyla yaşayan 70 yaşındaki Sincarlı Revo, yıllar önce yaşadıklarını ve dinmeyen acısını anlattı.

IŞİD'İn 3 Ağustos 2014'te Sincar’a saldırısında kendisiyle birlikte ailesinden 9 kişiyi kaçırdığını söyleyen Ezidi kadın, "O karanlık gün, sabah saatlerinde evden çıktık. IŞİD’in kurduğu tuzağa düştük. Ben ve birkaç akrabamız esir düştük. Ancak o gün herkes kendi derdine düşmüştü. O gün oğlum da bizimle birlikteydi" dedi.

Oğlu, gelini ve torunlarıyla IŞİD'E esir düştüklerini ifade eden Revo, esaret günlerinin çok kötü olduğunu belirtti.

"GÖTÜRÜLEN ERKEKLERİN ÖLDÜRÜLDÜKLERİNİ BİLİYORDUK"

Revo, "İlk başta bizi Telafer’e götürdüler. Genç kızları bizden ayırıyorlardı. Kimse de ses çıkaramıyordu çünkü öldürüyorlardı. Götürülen erkeklerin öldürüldüklerini biliyorduk" diye konuştu.

Üç gün sonra oğlu ile 3 erkeğin de kendilerinden ayrıldığını anlatan Revo, "Ben 1,5 yıl sonra esaretten kurtuldum ve oğlumla diğer 3 erkeğin Telafer yakınlarında öldürüldüklerini anladım. Çünkü elbiselerinden tanıdım" ifadelerini kullandı.

"İLAÇ KULLANDIĞIMDA BİRAZ SAKİNLEŞİYORUM"

Revo, torunlarının da kendisiyle kurtulduğunu ancak gelininin ancak 5 sene sonra özgürlüğüne kavuştuğunu dile getirdi.

Acılı kadın, "Gelinim kurtulduktan sonra bizi bıraktı ve Avrupa'ya gitti. Bu üç çocuk annesiz ve babasız kaldı" dedi.

Yaşadıklarını unutamadığını vurgulayan Revo, "Götürülen erkekler kasaturalarla öldürülüyordu. Esaretten kurtulmamın üzerinden 6,5 yıl geçmesine rağmen psikolojik sorunlarım nedeniyle sürekli ilaç kullanıyorum. İlaç kullandığımda biraz sakinleşiyorum yoksa her gün o stresle yaşıyorum ve uyuyamıyorum" diye konuştu.

Bir oğlunu IŞİD'in öldürdüğü Ezidi kadın, oğullarından ikisini ise trafik kazası ve bir patlamada yitirdiğini sözlerine ekledi.