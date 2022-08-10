Firari IŞİD hükümlüsü Gaziantep'te yakalandı

Gaziantep'te terör örgütü IŞİD üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü V.M, polisin operasyonu ile yakalandı.

DHA
10 Ağustos 2022 Çarşamba, 09:14
Firari IŞİD hükümlüsü Gaziantep'te yakalandı
Abone Ol google-news

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü IŞİD üyesi olduğu iddiasıyla yargılandığı davada hapis cezası alan V.M.'nin Gaziantep'te olduğunu saptadı. Harekete geçen ekipler, firari hükümlü V.M.'yi operasyonla gözaltına aldı.

CEZAEVİNE KONULDU

Emniye'te götürülüp, adliyeye sevk edilen V.M., işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi. 


firari IŞİD gaziantep

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler