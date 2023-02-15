İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon istifa ederek, görevini bıraktı

Yayınlanma: 15 Şubat 2023 - 17:33

Güncelleme: 15 Şubat 2023 - 17:33

İskoçya Bölgesel Başbakanı ve İskoçya Ulusal Partisi (SNP) Genel Başkanı Nicola Sturgeon, başkent Edinburgh’da, istifasına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Göreve geldiği ilk andan itibaren zamanı geldiğinde bu görevi başkasına devretmesi gerektiğini hissettiğini belirten Sturgeon, “Zihnen ve kalben bu zamanın geldiğini biliyorum. Bu benim, partim ve ülkem için en doğru olanı. Bu yüzden bugün Başbakanlık ve parti liderliğinden ayrılma niyetimi ilan ediyorum" ifadelerini kullandı.

TRT Haber'in aktardığına göre "Bu karar, daha derinden ve daha uzun sürede yapılan değerlendirmeyle alındı" diyen Sturgeon, devam etmenin kendisi, partisi ve ülkesi için doğru bir karar olmadığına kanaat getirdiğini dile getirdi.

İskoçya'da bu yıl sonunda yapılması planlanan ikinci bağımsızlık referandumunun Birleşik Krallık Anayasa Mahkemesince engellenmesini eleştiren Sturgeon, "Bir sonraki Westminster seçimini (İngiltere parlamentosu), fiili bir referandum olarak kullanma isteğim biliniyor. Bu kararın sadece benim değil, SNP tarafından toplu şekilde alınması isteğim konusunda hep açık konuştum" dedi.

3 ADAYIN ADI ÖNE ÇIKTI

Bir sonraki parti lideri ve başbakan seçilene kadar görevini sürdürecek Sturgeon'un yerini alacak adayların arasında 3 isim öne çıkıyor.

Bunların başında, Başbakan Yardımcılığı görevini yürüten John Swinney geliyor. Diğer bir aday, Sağlık ve Sosyal Hizmet Bakanı Humza Yousaf olarak biliniyor. Bir diğer aday da Maliye ve Ekonomi Bakanı Kate Forbes olarak görünüyor.

NİCOLA STURGEON KİMDİR?

"İskoçya’nın ilk kadın başbakanı" ve "SNP’nin ilk kadın başkanı" olan Sturgeon, başbakanlık görevini 9 yıl yürüttü.

Yaklaşık 25 yıldır milletvekilliği de yapan Sturgeon, eski Başbakan Alex Salmond’un "evet" oylarını desteklediği 2014’teki İskoçya bağımsızlık referandumunda "hayır" sonucu çıkmasının ardından istifasıyla yapılan seçimde parti başkanlığına ve başbakanlığa seçildi.

"İskoçya’da başbakanlık görevini en uzun yürüten siyasetçi" de olan Sturgeon’un ikinci bağımsızlık referandumu girişimi, İngiltere'de Yüksek Mahkemece engellenmişti.