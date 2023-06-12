İskoçya’nın eski Başbakanı Sturgeon'dan, gözaltı sonrası ilk açıklama

Yayınlanma: 12.06.2023 - 09:46

Güncelleme: 12.06.2023 - 09:46

İskoçya Ulusal Partisi'nin (SNP) finansmanı ve mali durumuyla ilgili devam eden soruşturma kapsamında gözaltına alınan İskoçya'nın eski Başbakanı Nicola Sturgeon, yedi saatten fazla süren sorgusunun ardından herhangi bir suçlama yönetilmeden serbest bırakıldı.

Sturgeon serbest kalmasının ardından yaptığı yazılı açıklamada, “Hiçbir suç işlemediğimden emin olduğum halde bugün düştüğüm durum hem şok edici hem de çok üzücü. Devam eden bu soruşturmanın insanlar için zor olduğunu biliyorum. Pek çok kişinin bana inanmaya devam etmesine ve ne SNP'ye ne de ülkeye zarar verecek hiçbir şey yapmayacağımı takdir etmesine minnettarım” dedi.



Soruşturma hakkında fazla ayrıntı veremeyeceğini aktaran Sturgeon, “Masumiyet sadece hukuken sahip olduğum bir karine değil. Hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde biliyorum ki aslında herhangi bir suç işlemedim. Destek mesajları gönderen birçok kişiye nezaketi için teşekkür ediyorum.” dedi. Kendisine destek veren ailesine ve arkadaşlarına da teşekkür eden Sturgeon, “Bu son gelişme için bir veya iki gün ayıracak olsam da, yakında Glasgow Southside seçmenlerimi elimden gelen en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğim parlamentoya geri dönmeyi planlıyorum” dedi.



POLİS VE SNP SORUŞTURMA HAKKINDA DETAY VERMEDİ

Polis tarafından yapılan açıklamada ise, soruşturma devam ettiği için daha fazla yorum yapılamayacağı ifade edildi.

SNP sözcüsü, soruşturmada işbirliği yaptığını ve bunun devam edeceğini aktararak, "Soruşturma devam ederken herhangi bir konuyu alenen ele almak uygun değil" ifadelerini kullandı.



SNP SORUŞTURMASI

Aktivistlerin SNP'ye bağışlanan 600 bin pounddan fazla paranın akıbeti ile ilgili yaptığı şikayetler sonucu polis tarafından iki yıl önce soruşturma başlatılmıştı. Söz konusu para, SNP'nin gelecekteki referandum kampanyası için kaynak oluşturmak için toplanmıştı ve polis bu paraya ne olduğunu incelemek üzere Branchform Operasyonu'nu başlatmıştı.



STURGEON'UN EŞİ DE GÖZALTINA ALINMIŞTI

Sturgeon'un eşi SNP'nin eski lideri Peter Murrell ve SNP Mali İşler Sorumlusu Colin Beattie geçtiğimiz nisan ayında gözaltına alınmış daha sonra haklarında herhangi bir suçlama yapılmadan serbest bırakılmıştı. Polis ayrıca, 5 Nisan'da Sturgeon'un evini ve partinin başkent Edinburgh'daki genel merkezinde arama yapmıştı.



ÜLKENIN İLK KADIN BAŞBAKANIYDI

İskoçya Başbakanı olarak 8 yıl görev yapan Sturgeon, 15 Şubat'ta istifa kararı almıştı. ülkenin en uzun süre görev yapan ve ilk kadın başbakanı olan Sturgeon’un yerine 28 Mart'ta ülkenin ilk Müslüman başbakanı Sağlık Bakanı Humza Yousaf seçilmişti.

