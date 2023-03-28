Humza Yousaf, İskoçya’nın ilk Müslüman başbakanı oldu

Yayınlanma: 28 Mart 2023 - 18:06

Güncelleme: 28 Mart 2023 - 18:06

İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon'un geçtiğimiz şubat ayında istifa etmesinin ardından dün Sağlık Bakanı Humza Yousaf, İskoçya Ulusal Partisi’nin (SNP) yeni lideri seçilmişti. Pakistan asıllı 37 yaşındaki Yousaf, Birleşik Krallık genelindeki büyük bir partiye liderlik eden ilk Müslüman lider olarak kayıtlara geçmişti. Yousaf, bugün İskoçya parlamentosunda yapılan oylamanın ardından ülkenin ilk Müslüman başbakanı oldu.



Muhalefetteki 3 parti lideri Yousaf’un başbakanlığına karşı çıksa da başarılı olamadı. Yousaf, 129 sandalyeli mecliste 71 milletvekilinin desteğini olarak ülkenin altıncı başbakanı oldu. Yousaf’ın rakibi Douglas Ross’a 31 milletvekili, Anas Sarwar'a 22 milletvekili ve Alex Cole-Hamilton'a ise 4 milletvekili destek verdi.



Oylama öncesi konuşan Yousaf, kendisi ve Sarwar’ın ülkede azınlık olduğunu belirterek, başbakanlık yarışında yer almalarının ülkenin kaydettiği ilerlemenin bir işareti olduğunu vurguladı. Yousaf, "İskoçya'nın dünya sahnesinde olumlu ve ilerici bir ses olmaya devam edeceğine söz veriyorum" ifadelerini kullanarak, bağımsızlık konusundaki görüşleri ne olursa olsun tüm milletvekillerinin görüşlerine "dikkatle dinleyeceğini ve saygı göstereceğini" belirtti.



YOUSAF’UN YARIN YEMİN ETMESİ BEKLENİYOR

Yousaf’ın yarın başkent Edinburgh'daki İskoçya Yüksek Hukuk Mahkemesi’nde düzenlenecek kısa bir törenle yemin etmesi bekleniyor.

