İspanya, AB üyesi ülkelerde mühimmat sıkıntısı yaşandığını duyurdu

Yayınlanma: 26 Şubat 2023 - 14:47

Güncelleme: 26 Şubat 2023 - 14:48

İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin Vanguardia gazetesine demeç verdi.

Margarita Robles, İspanyol askeri birliklerinin Rusya-Ukrayna savaşında "asla" yer almayacağını söyledi.

Robles, "İspanyol ordusu sadece bir NATO ülkesine saldırı olması halinde müdahale eder. Asla ve asla herhangi bir NATO ülkesinin herhangi bir birimi, ki İspanya da bunlardan biridir, Ukrayna'da bir savaşa dahil olmaz" dedi.

Ukrayna'ya tedarik edilen Leopard tanklarının savunma amaçlı kullanılması gerektiğini belirten Robles, "Leopard tanklarının tek bir amacı olduğu konusunda çok ısrarlıyım: Rusya'ya saldırı değil, koruma" ifadelerini kullandı.

"MÜHİMMAT SIKINTISI YAŞANIYOR"

Robles, AB ülkelerinin Ukrayna için ortaklaşa silah ve mühimmat satın alması fikrine ilişkin, "Tüm ülkelerde mühimmat sıkıntısı yaşanıyor ve Avrupa Birliği'nin önerdiği şey makul görünüyor; diğer ülkelerle sürekli işbirliği yapıyoruz" diye konuştu.

Robles, olası bir nükleer savaşa değinerek, "Bu senaryonun gerçekleşmeyeceğini düşünüyoruz. Çünkü, bu insanlık için son derece trajik olurdu" dedi.