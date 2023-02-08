İspanya'dan bir gemi daha yola çıktı

Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 14:02

Güncelleme: 08 Şubat 2023 - 15:38

İspanya, Kahramanmaraş depremlerinin ardından destek amacıyla İskenderun Limanı'na doğru yola çıktığını duyurduğu Juan Carlos I ve Galicia amfibi hücum gemilerinin yanı sıra Cantabria lojistik destek gemisinin de destek amacıyla yola çıktığını duyurdu.

İspanya Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabında, "Cantabria lojistik destek gemisi kurtarma çalışmalarında Türk yetkililere yardımcı olmak üzere bugün İskenderun'a ulaşacağını duyurdu" paylaşımında bulundu.

İspanya Savunma Bakanlığı, İspanya deniz kuvvetlerine ait Juan Carlos I amfibi hücum gemisinin 500 denizci görevli ile beraber Türkiye'ye doğru yola çıktığını "İçinde 500 denizcinin bulunduğu Juan Carlos I ve yardım malzemesi taşıyan Galicia adlı donanma gemileri, insanların kurtarılmasına yardımcı olabilmek amacıyla dünden bu yana Türkiye'ye, depremden etkilenen bölgeye doğru yola çıktı" ifadesiyle açıklamıştı.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ise "depremde yaralananlara müdahale etmek" üzere Türkiye'ye bir sahra hastanesi ve sağlık uzmanları gönderileceğini belirterek, "Ulusal sağlık sisteminden profesyoneller görev alacak" demişti.