İspanya’dan Trump’a karşı yeni savunma hamlesi: Avrupa ordusu masada

İspanya Dışişleri Bakanı José Manuel Albares, Avrupa Birliği’nin (AB) güvenliğini yalnızca NATO’ya bağlı şekilde sürdüremeyeceğini belirterek, bağımsız bir Avrupa ordusu kurulması çağrısında bulundu.

Albares, ABD Başkanı Donald Trump’ın son dönemde Avrupa’ya yönelik tehditleri ve NATO konusundaki tutumunun ardından Avrupa’nın kendi askeri kapasitesini oluşturması gerektiğini söyledi.

Politico’ya konuşan Albares, Avrupa’nın güvenliğinin Washington’un kararlarına bağlı olmaması gerektiğini ifade ederek, “Her sabah ABD’nin sıradaki adımının ne olacağını düşünerek uyanamayız. Vatandaşlarımız daha iyisini hak ediyor” dedi.

Albares, Trump yönetiminin Avrupa’ya yönelik baskılarının AB için yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu savundu.

“Bu, Avrupa’nın egemenlik ve bağımsızlık anıdır. Amerikalılar bizi buna zorluyor” diyen Albares, Avrupa’nın askeri ve ekonomik anlamda dışa bağımlılıktan kurtulması gerektiğini belirtti.

İspanyol bakan, “Bağımlılıktan kurtulmak; ister gümrük tarifeleri ister askeri tehditler olsun, baskıdan kurtulmak anlamına gelir” ifadelerini kullandı.

NATO’NUN YERİNE AB SAVUNMA SİSTEMİ ÖNERİSİ

Albares, AB’nin NATO’nun ünlü “5. Madde” sistemine benzer ortak savunma mekanizması oluşturması gerektiğini söyledi. NATO’nun 5. maddesi, bir üyeye yapılan saldırının tüm ittifaka yapılmış sayılmasını öngörüyor.

“Caydırıcılığı yeniden inşa etmeliyiz. Bize saldırmak isteyen herkes karşısında birleşmiş bir Avrupa bulacağını bilmeli” diyen Albares, Avrupa’nın kendi güvenlik şemsiyesini oluşturmasının kaçınılmaz hale geldiğini savundu.

AB’nin mevcut anlaşmalarında yer alan 42.7 maddesi teorik olarak ortak savunmayı öngörse de, Brüksel’in bunu destekleyecek askeri kapasiteye sahip olmadığı değerlendiriliyor.

Madrid yönetimi son dönemde Trump ile yaşanan gerilimlerin merkezinde yer alıyor. Trump, İspanya’nın savunma harcamalarını Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’nın yüzde 5’ine çıkarma çağrısını reddetmesi nedeniyle ek gümrük tarifeleri uygulamakla tehdit etmişti.

ABD Başkanı ayrıca, Başbakan Pedro Sanchez’in İran’a yönelik savaş politikasına destek vermemesi nedeniyle İspanya’daki Amerikan askerlerini çekebileceğini ve ülkenin NATO’daki konumunu tartışmaya açabileceğini öne sürmüştü.

AVRUPA'DA “ASKERİ BAĞIMSIZLIK” TARTIŞMASI

AB üyesi 27 ülkenin 24’ü aynı zamanda NATO üyesi olsa da, Trump’ın ittifaka yaklaşımı Avrupa’da “stratejik özerklik” tartışmalarını hızlandırdı.

Birçok Avrupa ülkesi, NATO’dan tamamen kopmak yerine mevcut yapı içinde askeri kapasiteyi güçlendirmeyi savunuyor. Bu kapsamda hava savunma sistemleri, uzun menzilli füzeler ve uydu istihbaratı gibi alanlarda yatırımların artırılması planlanıyor.

Bu hafta Brüksel’de yapılacak AB dışişleri ve savunma bakanları toplantılarında Avrupa’nın askeri bağımsızlığı ana gündem maddelerinden biri olacak.

Öte yandan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder’in Moskova ile görüşmelerde AB adına arabulucu olmasına ilişkin önerisini reddetti.