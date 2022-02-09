İspanya Dışişleri Bakanı'ndan Ukrayna ziyareti
İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın davetlisi olarak mekik diplomasisi ziyaretlerinin başlangıcı kapsamında Kiev'e gitti.
İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın davetlisi olarak Kiev'e gitti.
Albares, basına yaptığı açıklamada, Ukrayna ziyaretinin "yüksek yoğunluklu diplomasi turunun başlangıcı" olduğunu söyledi.
"Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimi düşürme, İspanya ve Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna'ya desteğini iletme ve diyalog yollarını açık tutma" amacıyla Kiev'e gideceğini kaydeden Albares, bölgedeki durumun çok değişken ve gergin olduğunu ve diyalog yoluyla yeniden yönlendirilmesi gerektiğini vurguladı.
Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile yarın görüşecek olan Albares, "Savaş ne bir çözüm ne de bir hipotezdir. Diplomasi yolunu açık tutmalıyız. İspanya'nın sesinin bu krizde duyulmasını istiyoruz çünkü bu bir Avrupa krizidir." dedi.
Albares, Kiev'den sonra AB dönem başkanlığını yürüten Fransa'nın ev sahipliğinde düzenlenecek AB Dışişleri Bakanları toplantısına katılmak üzere Lyon'a geçecek.
İspanya Dışişleri Bakanı'nın Lyon'un ardından Brüksel'e giderek NATO Genel Sekreteri Jens Stoltemberg ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile de görüşmesi öngörülüyor.
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