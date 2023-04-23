İspanya: Ukrayna'ya gönderilmek üzere 6 adet Leopard-2 tankı yola çıktı
İspanya, Ukrayna'ya sevk edilmesi planlanan altı Leopard-2 tankının Santander liman kentinden ayrıldığını ve varış noktalarına doğru yola çıktıklarını duyurdu.
İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles, Ukrayna'ya gönderilecek altı Leopard-2 tankının İspanya'nın kuzeyindeki Santander liman kentinden ayrıldığını ve varış noktalarına doğru yola çıktıklarını söyledi.
Robles, tankların "20 ağır nakliye aracıyla birlikte" Santander'den ayrıldığını ve deniz yoluyla yolculuğun beş ila altı gün süreceğini söyledi.
Robles, "Altı gün içinde başka bir ülkeden geçerek Ukrayna'da olacaklar" dedi.
Robles, geçen hafta yaptığı açıklamada mevcut altı Leopard tankına ilaveten dört Leopard tankının daha onarımlarının ardından "mümkün olan en kısa sürede" Ukrayna'ya gönderileceğini söyledi.
Reuters'in haberine göre, Ukraynalı toplam 40 tank mürettebatı ve 15 mekaniker de İspanya'da eğitim gördü.
Geçtiğimiz aylarda ABD, Polonya, Finlandiya ve İngiltere gibi ülkeler, Ukrayna'ya tank gönderme sözü vermişti.
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