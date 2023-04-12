İspanya Ekonomi Bakanı Calvino, Avrupa'nın Çin'e sırtını dönemeyeceğini söyledi

İspanya Ekonomi Bakanı Nadia Calvino, Avrupa'nın, Çin ile "ortak çıkarları" olduğunu savunarak, Çin'e "sırtını dönemeyeceklerini" açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.04.2023 - 11:30
İspanya Ekonomi Bakanı Calvino, Avrupa'nın Çin'e sırtını dönemeyeceğini söyledi
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İspanya Ekonomi Bakanı Nadia Calvino, Atlantik Konseyi'ne verdiği demeçte küresel ekonomi piyasasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Nadia Calvino, Avrupa'nın, "kilit ticaret ortağı" ve "Ukrayna'daki savaşın sona ermesine yardımcı olabilecek önemli bir jeopolitik oyuncu" olan Çin'in rolünü görmezden gelemeyeceğini söyledi.

Calvino, "Bence Çin'e sırtımızı dönüp onu görmezden gelemeyiz. Çin önemli bir oyuncu ve Ukrayna'daki savaşın bir an önce sona erdirilmesi için yapıcı bir şekilde çalışmak ve herkes için kayıp olacak küresel pazarın parçalanmasını önlemek konusunda Çin ile ortak çıkarlarımız olduğunu düşünüyorum" dedi.

Dünyanın dört bir yanından maliye bakanları bu hafta Washington'da Dünya Bankası ve IMF toplantılarında gelişmekte olan ülkelerin borçlarının hafifletilmesini hızlandıracak adımları tartışırken, Calvino da Çin'in sürece daha fazla dahil olması çağrısında bulundu.

Calvino, "Bu zamanı en savunmasız ülkeleri koruyan ortak güvenlik sistemimizi güçlendirmek için kullanmalıyız... Burada da Çin'i görmezden gelemeyiz. Çok önemli bir kreditör ve bu tartışmalarda önemli bir rol oynuyor, yapıcı katılımlarını dört gözle bekliyorum" diye konuştu.


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