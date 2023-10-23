İspanya'da Filistin tartışması: Hükümetin kurulması için şart koştu

Yayınlanma: 23.10.2023 - 14:00

Güncelleme: 23.10.2023 - 14:00

Sumar Sözcüsü Ernest Urtasun, düzenlediği basın toplantısında, hükümet kurmak için PSOE ile varılacak anlaşmanın maddelerinden birinin İspanya'nın Filistin devletini tanıması olması için çalıştıklarını ifade etti.

İspanya meclisinin, Filistin devletinin tanınmasına yönelik 2014'te aldığı karar olduğunu, PSOE lideri ve Başbakan Pedro Sanchez'in bu kararın hayata geçirilmesi yönünde görüş bildirdiğini aktaran Urtasun, hükümet kurulması için varılacak anlaşmalardan birinin Filistin devletinin tanınmasını olması gerektiğine inandıklarını söyledi.

İsrail ve Filistin çatışmasında Sumar olarak önceliklerinin ateşkes ve insani yardımın Gazze Şeridi'ne ulaştırılması olduğunu vurgulayan Urtasun, Avrupa Birliği'ne (AB) İsrail'e karşı diplomatik baskı kurma çağrısı yaptı.

"AB, İSRAİL İLE İKİLİ İLİŞKİLERİNİ ASKIYA ALMALI"

"İsrail'in Gazze Şeridi'nde uluslararası hukuku ve insan haklarını çiğnediğini" dile getiren Sumar Sözcüsü, "AB, tüm üçüncü ülkelerle yaptığı anlaşmalarda olduğu gibi İsrail ile ikili anlaşmalarına da insan hakları maddesini koymuştur. Bu madde şu anda açık bir şekilde çiğnendiğinden AB ülkelerinin İsrail ile başta silah ticareti olmak üzere tüm ikili anlaşmalarını acil askıya alması gerekmektedir" dedi.

İspanya'nın 2020-2021 yıllarında İsrail ile yaklaşık 130 milyon avroluk silah ticareti bulunduğu bilgisini paylaşan Urtasun, bunun küçük bir rakam olmasına rağmen İsrail'e silah satışının durdurulması gerektiğini savundu.

Urtasun ayrıca, Ukrayna'yı işgalinden dolayı Rusya'ya yapılan savaş suçu suçlamalarının şu anda İsrail'e de yapılması gerektiğini belirterek, "Hamas'ın birçok kez kınadığımız saldırısı İsrail'in Gazze Şeridi'nde işlediği savaş suçlarını haklı çıkarmaz. İsrail ordusu içinde savaş suçu işleyenlerin cezalandırılmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Gazze'deki durum dramatik ve AB, ateşkesin sağlanıp insani yardımın ulaşmasının garanti edilmesi için İsrail'de aşırıcı Netahyahu hükümetine ısrarcı olmalıdır" diyen Urtasun, bunun olması halinde bir sonraki adımın Filistin devletinin tanındığı uygulanabilir ve gerçek bir barış süreci olması gerektiğini söyledi.

AB ülkeleri içinde Filistin devletini ilk tanıyan ülke 2014'te İsveç olurken, Macaristan, Polonya ve Slovakya gibi ülkeler AB üyesi olmadan önce Filistin’i devlet olarak tanımıştı.

İspanya'da azınlık sol koalisyon hükümeti kurmak için PSOE ve Sumar arasındaki görüşmelerin bu hafta içinde olumlu bir şekilde tamamlanması öngörülürken, dışarıdan desteği zorunlu olan ayrılıkçı Katalan siyasi partilerin hüküm giymiş ya da haklarında hukuki süreç devam eden Katalan siyasetçiler için af çıkarılması şartı hükümet kurma müzakerelerinin önündeki en büyük engel olarak duruyor.